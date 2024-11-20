https://ria.ru/20241120/kiev-1984735440.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в третий раз после полуночи объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T06:44
2024-11-20T06:44
2024-11-20T06:44
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз после полуночи объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 6.37 мск. Ранее сигнал тревоги в регионе звучал с 0.29 по 1.28 и с 4.05 по 4.50. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве в третий раз после полуночи объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз после полуночи объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 6.37 мск.
Ранее сигнал тревоги в регионе звучал с 0.29 по 1.28 и с 4.05 по 4.50.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.