https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html

Химчане оплатили проезд по картам "Стрелка" и "Тройка" более 9 млн раз

Химчане оплатили проезд по картам "Стрелка" и "Тройка" более 9 млн раз - РИА Новости, 20.11.2024

Химчане оплатили проезд по картам "Стрелка" и "Тройка" более 9 млн раз

В общественном транспорте Химок с начала этого года пассажиры оплатили проезд более девяти миллионов раз картами "Стрелка" и "Тройка"; автобусы города перевезли РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:30

2024-11-20T11:30

2024-11-20T11:30

химки (городской округ в московской области)

мострансавто

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В общественном транспорте Химок с начала этого года пассажиры оплатили проезд более девяти миллионов раз картами "Стрелка" и "Тройка"; автобусы города перевезли более 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Традиционно самыми популярными маршрутами стали №3, №342, №443. С начала года эти маршруты перевезли более двух миллионов жителей и гостей городского округа, говорится в сообщении. Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах "Мострансавто" несколькими способами: банковской картой, транспортными картами "Стрелка" всех видов и "Тройка" (тариф "Кошелек"), а также совершить поездку по социальным картам. С актуальным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте компании, опция доступна в разделе "Маршруты и расписания". Расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте "Мострансавто" в телеграм-канале организации, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241115/khimki-1984033655.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), мострансавто