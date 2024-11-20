https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html
Химчане оплатили проезд по картам "Стрелка" и "Тройка" более 9 млн раз
Химчане оплатили проезд по картам "Стрелка" и "Тройка" более 9 млн раз - РИА Новости, 20.11.2024
Химчане оплатили проезд по картам "Стрелка" и "Тройка" более 9 млн раз
В общественном транспорте Химок с начала этого года пассажиры оплатили проезд более девяти миллионов раз картами "Стрелка" и "Тройка"; автобусы города перевезли РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:30
2024-11-20T11:30
2024-11-20T11:30
химки (городской округ в московской области)
мострансавто
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В общественном транспорте Химок с начала этого года пассажиры оплатили проезд более девяти миллионов раз картами "Стрелка" и "Тройка"; автобусы города перевезли более 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Традиционно самыми популярными маршрутами стали №3, №342, №443. С начала года эти маршруты перевезли более двух миллионов жителей и гостей городского округа, говорится в сообщении. Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах "Мострансавто" несколькими способами: банковской картой, транспортными картами "Стрелка" всех видов и "Тройка" (тариф "Кошелек"), а также совершить поездку по социальным картам. С актуальным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте компании, опция доступна в разделе "Маршруты и расписания". Расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте "Мострансавто" в телеграм-канале организации, напомнили в пресс-службе.
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химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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химки (городской округ в московской области), мострансавто
Химки (городской округ в Московской области), Мострансавто
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В общественном транспорте Химок с начала этого года пассажиры оплатили проезд более девяти миллионов раз картами "Стрелка" и "Тройка"; автобусы города перевезли более 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Традиционно самыми популярными маршрутами стали №3, №342, №443. С начала года эти маршруты перевезли более двух миллионов жителей и гостей городского округа, говорится в сообщении.
Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах "Мострансавто
" несколькими способами: банковской картой, транспортными картами "Стрелка" всех видов и "Тройка" (тариф "Кошелек"), а также совершить поездку по социальным картам.
С актуальным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте компании, опция доступна в разделе "Маршруты и расписания". Расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте "Мострансавто" в телеграм-канале организации, напомнили в пресс-службе.