https://ria.ru/20241120/kharris-1984877541.html

Опрос показал, сколько американцев выступают за следующее выдвижение Харрис

Опрос показал, сколько американцев выступают за следующее выдвижение Харрис - РИА Новости, 20.11.2024

Опрос показал, сколько американцев выступают за следующее выдвижение Харрис

Около 40% сторонников Демократической партии США поддержали бы выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост президента на следующих выборах в 2028 году,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:17

2024-11-20T17:17

2024-11-20T17:17

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 40% сторонников Демократической партии США поддержали бы выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост президента на следующих выборах в 2028 году, несмотря на ее проигрыш победившему на выборах в ноябре республиканцу Дональду Трампу, следует из опроса фирмы Echelon Insights, результаты которого публикует издание Newsweek. Согласно результатам опроса, если бы праймериз 2028 года состоялись сейчас, за Камалу Харрис проголосовал бы 41% сторонников демократов. Харрис с большим отрывом обходит своих возможных соперников: на втором месте по популярности находится губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого поддержали бы всего 8% опрошенных, а на третьем - губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро с 7% голосов. Опрос проводился 14-18 ноября среди 1010 вероятных избирателей, 393 из них причисляют себя к демократам. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.

https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html

https://ria.ru/20241117/kharris-1984274502.html

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в мире, справки, сша, калифорния, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, гэвин ньюсом, nbc, выборы президента сша — 2024