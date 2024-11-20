Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько американцев выступают за следующее выдвижение Харрис - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kharris-1984877541.html
Опрос показал, сколько американцев выступают за следующее выдвижение Харрис
Опрос показал, сколько американцев выступают за следующее выдвижение Харрис - РИА Новости, 20.11.2024
Опрос показал, сколько американцев выступают за следующее выдвижение Харрис
Около 40% сторонников Демократической партии США поддержали бы выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост президента на следующих выборах в 2028 году,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:17
2024-11-20T17:17
в мире
справки
сша
калифорния
пенсильвания
камала харрис
дональд трамп
гэвин ньюсом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604374_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_9218ec88c4383f2b6eb70709be366ae4.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 40% сторонников Демократической партии США поддержали бы выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост президента на следующих выборах в 2028 году, несмотря на ее проигрыш победившему на выборах в ноябре республиканцу Дональду Трампу, следует из опроса фирмы Echelon Insights, результаты которого публикует издание Newsweek. Согласно результатам опроса, если бы праймериз 2028 года состоялись сейчас, за Камалу Харрис проголосовал бы 41% сторонников демократов. Харрис с большим отрывом обходит своих возможных соперников: на втором месте по популярности находится губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого поддержали бы всего 8% опрошенных, а на третьем - губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро с 7% голосов. Опрос проводился 14-18 ноября среди 1010 вероятных избирателей, 393 из них причисляют себя к демократам. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.
https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html
https://ria.ru/20241117/kharris-1984274502.html
сша
калифорния
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604374_111:0:1926:1361_1920x0_80_0_0_16fd0711251ec0f844123ef8cda71f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, сша, калифорния, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, гэвин ньюсом, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Справки, США, Калифорния, Пенсильвания, Камала Харрис, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, NBC, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, сколько американцев выступают за следующее выдвижение Харрис

Newsweek: около 40% сторонников демократов поддержали бы выдвижение Харрис

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 40% сторонников Демократической партии США поддержали бы выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост президента на следующих выборах в 2028 году, несмотря на ее проигрыш победившему на выборах в ноябре республиканцу Дональду Трампу, следует из опроса фирмы Echelon Insights, результаты которого публикует издание Newsweek.
Согласно результатам опроса, если бы праймериз 2028 года состоялись сейчас, за Камалу Харрис проголосовал бы 41% сторонников демократов. Харрис с большим отрывом обходит своих возможных соперников: на втором месте по популярности находится губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого поддержали бы всего 8% опрошенных, а на третьем - губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро с 7% голосов.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Без боев не обойдется". Стало известно, что ждет США в конце года
24 сентября, 08:00
Опрос проводился 14-18 ноября среди 1010 вероятных избирателей, 393 из них причисляют себя к демократам. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
NYT оценила результаты кампании Харрис
17 ноября, 18:09
 
В миреСправкиСШАКалифорнияПенсильванияКамала ХаррисДональд ТрампГэвин НьюсомNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала