https://ria.ru/20241120/kadyrov-1984822164.html

Иноагента Гаджиева* назвали инициатором слухов о покушении на Кадырова

Иноагента Гаджиева* назвали инициатором слухов о покушении на Кадырова - РИА Новости, 20.11.2024

Иноагента Гаджиева* назвали инициатором слухов о покушении на Кадырова

Экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*, признанный в России иноагентом, назван земляками организатором распространения слухов о покушении на главу... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:02

2024-11-20T14:02

2024-11-20T14:34

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*, признанный в России иноагентом, назван земляками организатором распространения слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова, исполнителям он пообещал по 2,5 миллиона долларов каждому, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости. Мамадибиров и Гошдадов на видео обвиняют Гаджиева* в том, что он обманом втянул их в распространение ложной информации о готовящемся покушении на Кадырова. На видеозаписи исполнители утверждают, что Гаджиев* обещал им крупные суммы в долларах за распространение слухов и очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Мамадибиров и Гошдадов выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили. Они требуют от экс-депутата признаться Кадырову в том, что никакого покушения на самом деле не готовилось. "Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана [Кадырова], оговаривать Сулеймана [Керимова]. Мы из-за тебя жизнью рисковали", — сказали Мамадибиров и Гошдадов. Осведомленный источник РИА Новости в свою очередь сообщил, что Гаджиев* и его кураторы из иностранных спецслужб, распространяя слухи о покушении, хотели разжечь межнациональный конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией. По данным источника, у объявленного в России в розыск Гаджиева* есть турецкое гражданство, но он хочет получить американский паспорт. Польское издание GEO Polityka сообщало о наличии у Гаджиева банковских счетов в США и бизнесе – он якобы является одним из владельцев компании Fantom Foundation, которая занимается выпуском криптовалюты Fantom. Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240215/gadzhiev-1927638507.html

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Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова 2024-11-20T14:02 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

рамзан кадыров, россия, сша, украина, сулейман керимов, единая россия