https://ria.ru/20241120/kadyrov-1984813009.html
Обращение к Гаджиеву* по поводу слухов о покушении на Кадырова
Обращение к Гаджиеву* по поводу слухов о покушении на Кадырова - РИА Новости, 20.11.2024
Обращение к Гаджиеву* по поводу слухов о покушении на Кадырова
Экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев* назван земляками организатором слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.
2024-11-20T13:31
2024-11-20T13:31
2024-11-20T13:36
видео
рамзан кадыров
госдума рф
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Гаджиев* обещал им по 2,5 миллионов долларов за распространение, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
РИА Новости
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РИА Новости
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Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова
Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова
2024-11-20T13:31
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, рамзан кадыров, госдума рф, видео
Видео, Рамзан Кадыров, Госдума РФ
Обращение к Гаджиеву* по поводу слухов о покушении на Кадырова
Экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев* назван земляками организатором слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.
2024-11-20T13:31
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PT0M45S
Обращение к Гаджиеву* по поводу слухов о покушении на Кадырова
Экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев* назван земляками организатором слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Гаджиев* обещал им по 2,5 миллионов долларов за распространение, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента