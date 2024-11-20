https://ria.ru/20241120/kadyrov-1984813009.html

Обращение к Гаджиеву* по поводу слухов о покушении на Кадырова

Обращение к Гаджиеву* по поводу слухов о покушении на Кадырова - РИА Новости, 20.11.2024

Обращение к Гаджиеву* по поводу слухов о покушении на Кадырова

Экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев* назван земляками организатором слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.

2024-11-20T13:31

2024-11-20T13:31

2024-11-20T13:36

видео

рамзан кадыров

госдума рф

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Гаджиев* обещал им по 2,5 миллионов долларов за распространение, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова 2024-11-20T13:31 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

видео, рамзан кадыров, госдума рф, видео