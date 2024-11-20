https://ria.ru/20241120/kadyrov-1984812388.html

Назван организатор слухов о покушении на Кадырова

Назван организатор слухов о покушении на Кадырова - РИА Новости, 20.11.2024

Назван организатор слухов о покушении на Кадырова

Распространение слухов о якобы готовившемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова организовал экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*, следует из... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:31

2024-11-20T13:31

2024-11-20T14:48

рамзан кадыров

госдума рф

сулейман керимов

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Распространение слухов о якобы готовившемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова организовал экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости.Мамадибиров и Гошдадов на видео обвиняют своего земляка Гаджиева* в том, что он обманом втянул их в эту историю.На видеозаписи они утверждают, что экс-депутат обещал им по 2,5 миллиона долларов каждому за распространение слухов, а также очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Мамадибиров и Гошдадов настаивают, что выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили. Они требуют от экс-депутата признаться Кадырову в том, что никакого покушения на самом деле не готовилось."Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана (Кадырова. — Прим. ред.), оговаривать Сулеймана (Керимова. — Прим. ред.). Мы из-за тебя жизнью рисковали", — сказали Мамадибиров и Гошдадов.Гаджиева* признали иноагентом в мае 2023-го. В том же году он покинул страну.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240215/gadzhiev-1927638507.html

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Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова 2024-11-20T13:31 true PT0M45S

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рамзан кадыров, госдума рф, сулейман керимов