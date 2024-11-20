https://ria.ru/20241120/kadyrov-1984812388.html
Назван организатор слухов о покушении на Кадырова
Назван организатор слухов о покушении на Кадырова - РИА Новости, 20.11.2024
Назван организатор слухов о покушении на Кадырова
Распространение слухов о якобы готовившемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова организовал экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*, следует из... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:31
2024-11-20T13:31
2024-11-20T14:48
рамзан кадыров
госдума рф
сулейман керимов
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Распространение слухов о якобы готовившемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова организовал экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости.Мамадибиров и Гошдадов на видео обвиняют своего земляка Гаджиева* в том, что он обманом втянул их в эту историю.На видеозаписи они утверждают, что экс-депутат обещал им по 2,5 миллиона долларов каждому за распространение слухов, а также очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Мамадибиров и Гошдадов настаивают, что выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили. Они требуют от экс-депутата признаться Кадырову в том, что никакого покушения на самом деле не готовилось."Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана (Кадырова. — Прим. ред.), оговаривать Сулеймана (Керимова. — Прим. ред.). Мы из-за тебя жизнью рисковали", — сказали Мамадибиров и Гошдадов.Гаджиева* признали иноагентом в мае 2023-го. В том же году он покинул страну.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240215/gadzhiev-1927638507.html
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Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова
Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова
2024-11-20T13:31
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РИА Новости
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рамзан кадыров, госдума рф, сулейман керимов
Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Сулейман Керимов
Назван организатор слухов о покушении на Кадырова
Иноагента Гаджиева назвали организатором слухов о покушении на Кадырова
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Распространение слухов о якобы готовившемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова организовал экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Мамадибиров и Гошдадов на видео обвиняют своего земляка Гаджиева* в том, что он обманом втянул их в эту историю.
На видеозаписи они утверждают, что экс-депутат обещал им по 2,5 миллиона долларов каждому за распространение слухов, а также очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Мамадибиров и Гошдадов настаивают, что выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили. Они требуют от экс-депутата признаться Кадырову в том, что никакого покушения на самом деле не готовилось.
"Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана (Кадырова. — Прим. ред.), оговаривать Сулеймана (Керимова. — Прим. ред.). Мы из-за тебя жизнью рисковали", — сказали Мамадибиров и Гошдадов.
Гаджиева* признали иноагентом в мае 2023-го. В том же году он покинул страну.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.