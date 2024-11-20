https://ria.ru/20241120/izrail-1984858964.html

В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху

В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху - РИА Новости, 20.11.2024

В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху

Суд в Израиле разрешил опубликовать имена троих подозреваемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, одним из них... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:02

2024-11-20T16:02

2024-11-20T16:03

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя - РИА Новости. Суд в Израиле разрешил опубликовать имена троих подозреваемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, одним из них оказался контр-адмирал в отставке Офер Дорон, прекративший добровольную службу в резерве в знак протеста против продвигаемой в 2023 году судебной реформы, сообщил 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, расследование инцидента, произошедшего в субботу 16 ноября, ведется также в отношении известных в протестной среде активистов Амира Саде и Итая Яфе. Телеканал отмечает со ссылкой на осведомленные источники, что активисты приехали в тот день в Кейсарию с целью провести "церемонию окончания" антиправительственных демонстраций, которые еженедельно проходили недалеко от резиденции премьера долгое время. По словам источников, Нетаньяху уже давно не появлялся в своей резиденции, и активисты пришли к выводу, что продолжать митинги в Кейсарии бессмысленно. "Они хотели завершить протест символическим мероприятием и не более того", - рассказал телеканалу источник, который лично знаком с подозреваемыми. Один из источников телеканала выразил мнение, что движение сигнальной ракеты в сторону дома Нетаньяху было вызвано не злым умыслом, а направлением ветра, которое не было учтено. Сами подозреваемые утверждали на слушаниях в суде, что произошла ошибка, и отмечали, что у них не было намерения причинить кому-либо вред. Все трое подозреваемых в связи с инцидентом останутся под стражей минимум до четверга, добавляет телеканал. В ночь на 17 ноября полиция Израиля арестовала троих подозреваемых в запуске двух сигнальных ракет вблизи резиденции Нетаньяху в Кейсарии. Инцидент произошел во время регулярной акции протеста. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких повреждений зафиксировано не было.

https://ria.ru/20241119/gaza-1984713064.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху