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В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху - РИА Новости, 20.11.2024
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16:02 20.11.2024 (обновлено: 16:03 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/izrail-1984858964.html
В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху
В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху - РИА Новости, 20.11.2024
В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху
Суд в Израиле разрешил опубликовать имена троих подозреваемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, одним из них... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:02
2024-11-20T16:03
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя - РИА Новости. Суд в Израиле разрешил опубликовать имена троих подозреваемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, одним из них оказался контр-адмирал в отставке Офер Дорон, прекративший добровольную службу в резерве в знак протеста против продвигаемой в 2023 году судебной реформы, сообщил 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, расследование инцидента, произошедшего в субботу 16 ноября, ведется также в отношении известных в протестной среде активистов Амира Саде и Итая Яфе. Телеканал отмечает со ссылкой на осведомленные источники, что активисты приехали в тот день в Кейсарию с целью провести "церемонию окончания" антиправительственных демонстраций, которые еженедельно проходили недалеко от резиденции премьера долгое время. По словам источников, Нетаньяху уже давно не появлялся в своей резиденции, и активисты пришли к выводу, что продолжать митинги в Кейсарии бессмысленно. "Они хотели завершить протест символическим мероприятием и не более того", - рассказал телеканалу источник, который лично знаком с подозреваемыми. Один из источников телеканала выразил мнение, что движение сигнальной ракеты в сторону дома Нетаньяху было вызвано не злым умыслом, а направлением ветра, которое не было учтено. Сами подозреваемые утверждали на слушаниях в суде, что произошла ошибка, и отмечали, что у них не было намерения причинить кому-либо вред. Все трое подозреваемых в связи с инцидентом останутся под стражей минимум до четверга, добавляет телеканал. В ночь на 17 ноября полиция Израиля арестовала троих подозреваемых в запуске двух сигнальных ракет вблизи резиденции Нетаньяху в Кейсарии. Инцидент произошел во время регулярной акции протеста. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких повреждений зафиксировано не было.
https://ria.ru/20241119/gaza-1984713064.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху

В Израиле назвали имена подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху

© AP Photo / Ariel SchalitПолиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя - РИА Новости. Суд в Израиле разрешил опубликовать имена троих подозреваемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, одним из них оказался контр-адмирал в отставке Офер Дорон, прекративший добровольную службу в резерве в знак протеста против продвигаемой в 2023 году судебной реформы, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, расследование инцидента, произошедшего в субботу 16 ноября, ведется также в отношении известных в протестной среде активистов Амира Саде и Итая Яфе.
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Телеканал отмечает со ссылкой на осведомленные источники, что активисты приехали в тот день в Кейсарию с целью провести "церемонию окончания" антиправительственных демонстраций, которые еженедельно проходили недалеко от резиденции премьера долгое время. По словам источников, Нетаньяху уже давно не появлялся в своей резиденции, и активисты пришли к выводу, что продолжать митинги в Кейсарии бессмысленно.
"Они хотели завершить протест символическим мероприятием и не более того", - рассказал телеканалу источник, который лично знаком с подозреваемыми.
Один из источников телеканала выразил мнение, что движение сигнальной ракеты в сторону дома Нетаньяху было вызвано не злым умыслом, а направлением ветра, которое не было учтено.
Сами подозреваемые утверждали на слушаниях в суде, что произошла ошибка, и отмечали, что у них не было намерения причинить кому-либо вред. Все трое подозреваемых в связи с инцидентом останутся под стражей минимум до четверга, добавляет телеканал.
В ночь на 17 ноября полиция Израиля арестовала троих подозреваемых в запуске двух сигнальных ракет вблизи резиденции Нетаньяху в Кейсарии. Инцидент произошел во время регулярной акции протеста. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких повреждений зафиксировано не было.
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