https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html

В Иваново произошло ДТП с участием десяти автомобилей

В Иваново произошло ДТП с участием десяти автомобилей - РИА Новости, 20.11.2024

В Иваново произошло ДТП с участием десяти автомобилей

ДТП с участием десяти автомобилей произошло в Иваново, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:46

2024-11-20T11:46

2024-11-20T11:46

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авто

иваново

ford motor

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renault clio

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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. ДТП с участием десяти автомобилей произошло в Иваново, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону. "Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах и обстоятельствах дорожной аварии в областном центре, участниками которой стали 10 автомобилей", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". По предварительной информации, водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, задел автомобиль Ford, врезался в Renault Duster и задел по касательной еще один Ford. "Другие участники дорожного движения, на глазах которых произошло столкновение, чтобы избежать аварии, начали притормаживать, и в результате это спровоцировало еще несколько столкновений транспортных средств", - уточняет УМВД. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html

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происшествия, авто, иваново, ford motor, renault s.a, renault clio