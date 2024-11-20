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В Иваново произошло ДТП с участием десяти автомобилей - РИА Новости, 20.11.2024
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11:46 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html
В Иваново произошло ДТП с участием десяти автомобилей
В Иваново произошло ДТП с участием десяти автомобилей - РИА Новости, 20.11.2024
В Иваново произошло ДТП с участием десяти автомобилей
ДТП с участием десяти автомобилей произошло в Иваново, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:46
2024-11-20T11:46
происшествия
авто
иваново
ford motor
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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. ДТП с участием десяти автомобилей произошло в Иваново, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону. "Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах и обстоятельствах дорожной аварии в областном центре, участниками которой стали 10 автомобилей", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". По предварительной информации, водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, задел автомобиль Ford, врезался в Renault Duster и задел по касательной еще один Ford. "Другие участники дорожного движения, на глазах которых произошло столкновение, чтобы избежать аварии, начали притормаживать, и в результате это спровоцировало еще несколько столкновений транспортных средств", - уточняет УМВД. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
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происшествия, авто, иваново, ford motor, renault s.a, renault clio
Происшествия, Авто, Иваново, Ford Motor, Renault S.A, Renault Clio
В Иваново произошло ДТП с участием десяти автомобилей

В Иваново столкнулись десять автомобилей, пострадавших нет

© Фото : ПОЛИЦИЯ 37/ВКонтактеДТП с участием 10 автомобилей в Иваново
ДТП с участием 10 автомобилей в Иваново - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : ПОЛИЦИЯ 37/ВКонтакте
ДТП с участием 10 автомобилей в Иваново
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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. ДТП с участием десяти автомобилей произошло в Иваново, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону.
"Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах и обстоятельствах дорожной аварии в областном центре, участниками которой стали 10 автомобилей", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
По предварительной информации, водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, задел автомобиль Ford, врезался в Renault Duster и задел по касательной еще один Ford.
"Другие участники дорожного движения, на глазах которых произошло столкновение, чтобы избежать аварии, начали притормаживать, и в результате это спровоцировало еще несколько столкновений транспортных средств", - уточняет УМВД.
По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
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