https://ria.ru/20241120/inoagenty-1984840871.html

Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России, заявил Володин

Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России, заявил Володин - РИА Новости, 20.11.2024

Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России, заявил Володин

Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:58

2024-11-20T14:58

2024-11-20T14:58

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств на рублевые специальные счета от результатов интеллектуальной деятельности. "Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов", - сообщил Володин. Он напомнил, что законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, добавив, что сумма таких единоразовых выплат, по оценкам экспертов, может достигать десятки миллионов рублей. "Денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда", - подчеркнул председатель Госдумы. По словам Володина, на сегодняшний день иноагентами признаны 493 человека, и в их числе те, кто уехал из РФ и продолжает обогащаться за счёт россиян, зачастую не скрывая своего враждебного отношения к России и участия в финансировании кровавого киевского режима. Он отметил, что после принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны, а принимаемые меры направлены на то, чтобы "прекратить обогащение предателей нашей страны за счёт её граждан". "Ранее был введён законодательный запрет российским предпринимателям и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. В результате, по данным экспертов, за первое полугодие этого года доходы десяти крупнейших блогеров-иноагентов уменьшились на 75%", - заключил спикер ГД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество