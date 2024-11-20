https://ria.ru/20241120/ingushetiya-1984908249.html

Две новые школы почти на 1,3 тыс учеников и детский сад открыли в Ингушетии

Две новые школы почти на 1,3 тыс учеников и детский сад открыли в Ингушетии - РИА Новости, 20.11.2024

Две новые школы почти на 1,3 тыс учеников и детский сад открыли в Ингушетии

Две новые школы, рассчитанные на 720 и 540 учеников, а также детский сад на 190 мест открыли в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:25

2024-11-20T20:25

2024-11-20T20:25

республика ингушетия

малгобекский район

малгобек

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Две новые школы, рассчитанные на 720 и 540 учеников, а также детский сад на 190 мест открыли в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Сегодня у жителей сельского поселения Инарки два приятных и важных события – открылись новые школы на 540 и 720 мест. Здесь для наших детей созданы все условия для качественного школьного образования: просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, мастерские и многое другое", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он отметил, что открытие двух новых школ решило проблему двухсменного обучения в селе. Одной из школ присвоено имя известного общественного деятеля и просветителя Али Картоева, который в 1920-х годах возглавил первую школу в Инарках. "Создавать комфортные условия для наших школьников нам помогают нацпроект "Образование" и другие федеральные программы. Благодаря их реализации, за последние пять лет в нашей республике построено 40 школ и еще 35 капитально отремонтированы", - заявил Калиматов. Он также сообщил, что в 2025 году в Ингушетии планируется построить еще шесть новых школ. Кроме того, в городе Малгобек в среду открыли детский сад на 190 мест, построенный в рамках государственной программы "Развитие образования". Он стал двенадцатым по счету дошкольным учреждением в городе, его строительство обошлось более чем в 219 миллионов рублей. "Для нас важно, чтобы подрастающее поколение было успешным, умным, честным и трудолюбивым. Эти качества нашим детям необходимо прививать в первые годы жизни - дома и в детском саду. Поэтому мы продолжаем создавать для них хорошие условия - строим новые хорошо оснащенные детские сады", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20241107/ingushetiya-1982398406.html

https://ria.ru/20241112/ingushetiya-1983376491.html

малгобекский район

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малгобекский район, малгобек, махмуд-али калиматов