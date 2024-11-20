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Две новые школы почти на 1,3 тыс учеников и детский сад открыли в Ингушетии - РИА Новости, 20.11.2024
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Республика Ингушетия
 
20:25 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ingushetiya-1984908249.html
Две новые школы почти на 1,3 тыс учеников и детский сад открыли в Ингушетии
Две новые школы почти на 1,3 тыс учеников и детский сад открыли в Ингушетии - РИА Новости, 20.11.2024
Две новые школы почти на 1,3 тыс учеников и детский сад открыли в Ингушетии
Две новые школы, рассчитанные на 720 и 540 учеников, а также детский сад на 190 мест открыли в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:25
2024-11-20T20:25
республика ингушетия
малгобекский район
малгобек
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Две новые школы, рассчитанные на 720 и 540 учеников, а также детский сад на 190 мест открыли в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Сегодня у жителей сельского поселения Инарки два приятных и важных события – открылись новые школы на 540 и 720 мест. Здесь для наших детей созданы все условия для качественного школьного образования: просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, мастерские и многое другое", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он отметил, что открытие двух новых школ решило проблему двухсменного обучения в селе. Одной из школ присвоено имя известного общественного деятеля и просветителя Али Картоева, который в 1920-х годах возглавил первую школу в Инарках. "Создавать комфортные условия для наших школьников нам помогают нацпроект "Образование" и другие федеральные программы. Благодаря их реализации, за последние пять лет в нашей республике построено 40 школ и еще 35 капитально отремонтированы", - заявил Калиматов. Он также сообщил, что в 2025 году в Ингушетии планируется построить еще шесть новых школ. Кроме того, в городе Малгобек в среду открыли детский сад на 190 мест, построенный в рамках государственной программы "Развитие образования". Он стал двенадцатым по счету дошкольным учреждением в городе, его строительство обошлось более чем в 219 миллионов рублей. "Для нас важно, чтобы подрастающее поколение было успешным, умным, честным и трудолюбивым. Эти качества нашим детям необходимо прививать в первые годы жизни - дома и в детском саду. Поэтому мы продолжаем создавать для них хорошие условия - строим новые хорошо оснащенные детские сады", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20241107/ingushetiya-1982398406.html
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малгобекский район, малгобек, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Малгобекский район, Малгобек, Махмуд-Али Калиматов

Две новые школы почти на 1,3 тыс учеников и детский сад открыли в Ингушетии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Две новые школы, рассчитанные на 720 и 540 учеников, а также детский сад на 190 мест открыли в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Сегодня у жителей сельского поселения Инарки два приятных и важных события – открылись новые школы на 540 и 720 мест. Здесь для наших детей созданы все условия для качественного школьного образования: просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, мастерские и многое другое", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что открытие двух новых школ решило проблему двухсменного обучения в селе. Одной из школ присвоено имя известного общественного деятеля и просветителя Али Картоева, который в 1920-х годах возглавил первую школу в Инарках.
"Создавать комфортные условия для наших школьников нам помогают нацпроект "Образование" и другие федеральные программы. Благодаря их реализации, за последние пять лет в нашей республике построено 40 школ и еще 35 капитально отремонтированы", - заявил Калиматов.
Он также сообщил, что в 2025 году в Ингушетии планируется построить еще шесть новых школ.
Кроме того, в городе Малгобек в среду открыли детский сад на 190 мест, построенный в рамках государственной программы "Развитие образования". Он стал двенадцатым по счету дошкольным учреждением в городе, его строительство обошлось более чем в 219 миллионов рублей.
"Для нас важно, чтобы подрастающее поколение было успешным, умным, честным и трудолюбивым. Эти качества нашим детям необходимо прививать в первые годы жизни - дома и в детском саду. Поэтому мы продолжаем создавать для них хорошие условия - строим новые хорошо оснащенные детские сады", - подчеркнул глава региона.
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Республика ИнгушетияМалгобекский районМалгобекМахмуд-Али Калиматов
 
 
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