https://ria.ru/20241120/infektsiya-1984826308.html

В Красноярском крае у школьников обнаружили кишечную инфекцию

В Красноярском крае у школьников обнаружили кишечную инфекцию - РИА Новости, 20.11.2024

В Красноярском крае у школьников обнаружили кишечную инфекцию

Двадцать один человек госпитализирован в Канске в Красноярском крае с подозрением на острую кишечную инфекцию, среди них 19 детей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:19

2024-11-20T14:19

2024-11-20T14:19

происшествия

здоровье - общество

канск

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Двадцать один человек госпитализирован в Канске в Красноярском крае с подозрением на острую кишечную инфекцию, среди них 19 детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По факту регистрации случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди 25 учеников и работников школы №15 города Канска Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Госпитализирован 21 заболевший - 19 детей, учитель и технический работник", - говорится в сообщении. Школа с завтрашнего дня переведена на дистанционный формат обучения, уточнили в ведомстве. В настоящее время специалисты устанавливают причинно-следственную связь заболевания, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241118/shkola-1984405521.html

канск

красноярский край

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происшествия, здоровье - общество, канск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия