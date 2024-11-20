https://ria.ru/20241120/infektsiya-1984826308.html
В Красноярском крае у школьников обнаружили кишечную инфекцию
В Красноярском крае у школьников обнаружили кишечную инфекцию - РИА Новости, 20.11.2024
В Красноярском крае у школьников обнаружили кишечную инфекцию
Двадцать один человек госпитализирован в Канске в Красноярском крае с подозрением на острую кишечную инфекцию, среди них 19 детей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:19
2024-11-20T14:19
2024-11-20T14:19
происшествия
здоровье - общество
канск
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Двадцать один человек госпитализирован в Канске в Красноярском крае с подозрением на острую кишечную инфекцию, среди них 19 детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По факту регистрации случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди 25 учеников и работников школы №15 города Канска Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Госпитализирован 21 заболевший - 19 детей, учитель и технический работник", - говорится в сообщении. Школа с завтрашнего дня переведена на дистанционный формат обучения, уточнили в ведомстве. В настоящее время специалисты устанавливают причинно-следственную связь заболевания, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241118/shkola-1984405521.html
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происшествия, здоровье - общество, канск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Канск, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Красноярском крае у школьников обнаружили кишечную инфекцию
В Канске госпитализировали 21 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию