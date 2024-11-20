https://ria.ru/20241120/indiya-1984891294.html

В Индии представили нефтегазовое оборудование РФ под брендом Made in Russia

В Индии представили нефтегазовое оборудование РФ под брендом Made in Russia - РИА Новости, 20.11.2024

В Индии представили нефтегазовое оборудование РФ под брендом Made in Russia

Деловая миссия в сфере энергетики и нефтегазового оборудования под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ),... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:13

2024-11-20T18:13

2024-11-20T18:13

экономика

индия

россия

мумбаи

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Деловая миссия в сфере энергетики и нефтегазового оборудования под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), начала работу 20 ноября в Мумбаи, сообщает центр."Всего под национальным брендом свою продукцию и услуги представляют 12 российских компаний. Потенциальные партнеры из Индии смогут оценить такие отечественные решения, как, например, система контроля параметров бурения, контроллеры учета топлива, терминалы релейной защиты и автоматики, модули плавучести и газоанализаторы", - говорится в сообщении.В числе участников миссии — компания "АНВИКОМ" из Санкт-Петербурга, начинающий экспортер. Компания уже при поддержке РЭЦ приняла участие в выставке KIOGE и сейчас ведет переговоры с потенциальным дилером в Казахстане и Узбекистане. В компании отмечают перспективность Индии как самого быстрорастущего рынка в мировой нефтегазовой отрасли. В ходе бизнес-миссии "АНВИКОМ" представит потенциальным партнерам автоматизированную систему дистанционного управления запорной арматурой.Впервые осваивает рынок Индии с Российским экспортным центром также "Завод пластмасс №1", производитель высокотехнологичных изделий из пластика. В Мумбаи компания предлагает услуги по изготовлению сложных изделий по индивидуальному заказу.В Индию приехали и опытные экспортеры. Например, "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" обсудит с индийскими контрагентами сотрудничество по предоставлению комплексных геологоразведочных услуг, а ИТ-компания "Технос-К" представит собственную разработку — no-code платформу для создания цифровых рабочих инструментов без необходимости программирования. В состав бизнес-миссии также вошел один из ведущих разработчиков и производителей шкафов и терминалов РЗА "Релематика".В рамках миссии пройдет тематическая сессия "Россия-Индия: новые возможности и перспективы сотрудничества в сфере энергетики и нефтегазового оборудования", в ходе которой участники разберутся в особенностях выхода на рынок Индии.Российские компании также посетят офисы местных нефтегазовых компаний.Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях Российского экспортного центра и подобрать подходящее мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20241120/moda-1984886524.html

https://ria.ru/20241119/it-kompanii-1984684812.html

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экономика, индия, россия, мумбаи, российский экспортный центр (рэц)