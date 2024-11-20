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В США заявили о прогрессе в переговорах между Ливаном и Израилем
В США заявили о прогрессе в переговорах между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 20.11.2024
В США заявили о прогрессе в переговорах между Ливаном и Израилем
Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн заявил журналистам в Бейруте о новом прогрессе в переговорах о прекращении огня между... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:39
2024-11-20T15:39
2024-11-20T15:39
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БЕЙРУТ, 20 ноя - РИА Новости. Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн заявил журналистам в Бейруте о новом прогрессе в переговорах о прекращении огня между Ливаном и Израилем. "У меня была вторая встреча с господином (спикером парламента Ливана Набихом - ред.) Берри, по результатом которой мы достигли дополнительного прогресса. Я направлюсь через несколько часов отсюда в Израиль и попытаюсь сблизить позиции, если это будет возможно", - сказал Хохштейн на пресс-конференции после переговоров. Отвечая на вопрос о деталях переговоров и условиях, спецпосланник США заявил присутствующим представителям СМИ, что вынужден разочаровать их, так как не намерен пока раскрывать какие-либо подробности. Во вторник, после первой встречи с Берри, Хохштейн заявил заявил о положительном и продуктивном ходе переговоров в Бейруте. Хохштейн во вторник прибыл в Ливан, чтобы обсудить ответ Ливана на предложение Вашингтона по условиям прекращения огня с Израилем. Ливанский источник РИА Новости ранее рассказал, что в Соединенных Штатах положительно оценивают перспективы прекращения огня до 15 декабря.
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в мире, ливан, израиль, сша, амос хохштейн, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Амос Хохштейн, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В США заявили о прогрессе в переговорах между Ливаном и Израилем
Спецпосланник США Хохштейн заявил о прогрессе в переговорах Ливана и Израиля
БЕЙРУТ, 20 ноя - РИА Новости. Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн заявил журналистам в Бейруте о новом прогрессе в переговорах о прекращении огня между Ливаном и Израилем.
"У меня была вторая встреча с господином (спикером парламента Ливана Набихом - ред.) Берри, по результатом которой мы достигли дополнительного прогресса. Я направлюсь через несколько часов отсюда в Израиль и попытаюсь сблизить позиции, если это будет возможно", - сказал Хохштейн на пресс-конференции после переговоров.
Отвечая на вопрос о деталях переговоров и условиях, спецпосланник США заявил присутствующим представителям СМИ, что вынужден разочаровать их, так как не намерен пока раскрывать какие-либо подробности.
Во вторник, после первой встречи с Берри, Хохштейн заявил заявил о положительном и продуктивном ходе переговоров в Бейруте.
Хохштейн во вторник прибыл в Ливан, чтобы обсудить ответ Ливана на предложение Вашингтона
по условиям прекращения огня с Израилем. Ливанский источник РИА Новости ранее рассказал, что в Соединенных Штатах положительно оценивают перспективы прекращения огня до 15 декабря.