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Хинштейн призвал власти реагировать на фейки в соцсетях
Хинштейн призвал власти реагировать на фейки в соцсетях - РИА Новости, 20.11.2024
Хинштейн призвал власти реагировать на фейки в соцсетях
Органы власти РФ всех уровней должны незамедлительно реагировать на все фейки, в свою очередь, комитет ГД по информполитике продолжит работу по "наведению... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:53
2024-11-20T16:53
2024-11-20T16:53
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Органы власти РФ всех уровней должны незамедлительно реагировать на все фейки, в свою очередь, комитет ГД по информполитике продолжит работу по "наведению порядка в соцсетях", заявил глава комитета Александр Хинштейн. "Органы власти на всех уровнях и их представители должны незамедлительно реагировать на все появляющиеся фейки… Фейки, слухи, домыслы появляются там, где есть вакуум, …или его заполняем мы, или наши оппоненты", - сказал он на сессии по профилактике межнациональных конфликтов в рамках форума "Диалог о фейках 2.0". По его словам, комитет ГД по информполитике продолжит работу по "наведению порядка в сети" в этой сфере.
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политика, россия, александр хинштейн, госдума рф
Политика, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн призвал власти реагировать на фейки в соцсетях
Хинштейн: органы власти должны незамедлительно реагировать на все фейки
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Органы власти РФ всех уровней должны незамедлительно реагировать на все фейки, в свою очередь, комитет ГД по информполитике продолжит работу по "наведению порядка в соцсетях", заявил глава комитета Александр Хинштейн.
"Органы власти на всех уровнях и их представители должны незамедлительно реагировать на все появляющиеся фейки… Фейки, слухи, домыслы появляются там, где есть вакуум, …или его заполняем мы, или наши оппоненты", - сказал он на сессии по профилактике межнациональных конфликтов в рамках форума "Диалог о фейках 2.0".
По его словам, комитет ГД по информполитике продолжит работу по "наведению порядка в сети" в этой сфере.