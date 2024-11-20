https://ria.ru/20241120/hinshtejn-1984871057.html

Хинштейн призвал власти реагировать на фейки в соцсетях

Хинштейн призвал власти реагировать на фейки в соцсетях - РИА Новости, 20.11.2024

Хинштейн призвал власти реагировать на фейки в соцсетях

Органы власти РФ всех уровней должны незамедлительно реагировать на все фейки, в свою очередь, комитет ГД по информполитике продолжит работу по "наведению... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:53

2024-11-20T16:53

2024-11-20T16:53

политика

россия

александр хинштейн

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766115792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d5ab524a32315f2e85fb8084367009c.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Органы власти РФ всех уровней должны незамедлительно реагировать на все фейки, в свою очередь, комитет ГД по информполитике продолжит работу по "наведению порядка в соцсетях", заявил глава комитета Александр Хинштейн. "Органы власти на всех уровнях и их представители должны незамедлительно реагировать на все появляющиеся фейки… Фейки, слухи, домыслы появляются там, где есть вакуум, …или его заполняем мы, или наши оппоненты", - сказал он на сессии по профилактике межнациональных конфликтов в рамках форума "Диалог о фейках 2.0". По его словам, комитет ГД по информполитике продолжит работу по "наведению порядка в сети" в этой сфере.

https://ria.ru/20241113/feyk-1983535539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, александр хинштейн, госдума рф