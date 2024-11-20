В Тбилиси полиция вытеснила протестующих с проспекта перед университетом
Грузинские полицейские вытеснили протестующих в Тбилиси с проспекта Чавчавадзе
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Грузинские правоохранители вытеснили протестующих оппозиционеров в Тбилиси с проспекта Чавчавадзе, кадры транслируют грузинские телекомпании.
Изначально на проспекте Чавчавадзе перед Тбилисским государственным университетом было большое число протестующих, выступающих против итогов прошедших парламентских выборов. В середине ночи, когда на месте осталось лишь пара сотен митингующих, прибыли бригады полиции и вынудили их покинуть территорию, чтобы освободить проезжую часть. Задержаний и столкновений во время вытеснения не было.
Участники акции переместились на проспект Меликишвили. На месте так же стоит живая цепь из полицейских.
Это уже второй случай, когда правоохранители вытесняют митингующих перед университетом людей, а они перемещаются на проспект Меликишвили.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
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