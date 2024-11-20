https://ria.ru/20241120/gosduma-1984882387.html

Депутат попросила разъяснений по процедуре подтверждения инвалидности

Депутат попросила разъяснений по процедуре подтверждения инвалидности - РИА Новости, 20.11.2024

Депутат попросила разъяснений по процедуре подтверждения инвалидности

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращения в Минздрав и Минтруд с просьбой пояснить целесообразность прохождения процедуры... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:30

2024-11-20T17:30

2024-11-20T21:15

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращения в Минздрав и Минтруд с просьбой пояснить целесообразность прохождения процедуры переосвидетельствования инвалидами с ампутированными конечностями. Об этом сообщили "Парламентской газете" в пресс-службе фракции.По словам Горячевой, помимо унижения достоинства человека, эта процедура "отвлекает внимание от действительно важных аспектов реабилитации".Депутат призвала избавить людей от излишней бюрократии. По ее словам, для инвалидов необходимо создать условия для полноценной жизни и самореализацииИнициатива, по словам Горячевой, возникла после круглого стола в Госдуме, где к ней обратились инвалиды, столкнувшиеся с необходимостью регулярного переосвидетельствования: раз в два года для инвалидов I группы и ежегодно для инвалидов II и III групп.

https://ria.ru/20240905/pensiya-1599489093.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, антон котяков, госдума рф