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Депутат попросила разъяснений по процедуре подтверждения инвалидности - РИА Новости, 20.11.2024
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17:30 20.11.2024 (обновлено: 21:15 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984882387.html
Депутат попросила разъяснений по процедуре подтверждения инвалидности
Депутат попросила разъяснений по процедуре подтверждения инвалидности - РИА Новости, 20.11.2024
Депутат попросила разъяснений по процедуре подтверждения инвалидности
Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращения в Минздрав и Минтруд с просьбой пояснить целесообразность прохождения процедуры... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:30
2024-11-20T21:15
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращения в Минздрав и Минтруд с просьбой пояснить целесообразность прохождения процедуры переосвидетельствования инвалидами с ампутированными конечностями. Об этом сообщили "Парламентской газете" в пресс-службе фракции.По словам Горячевой, помимо унижения достоинства человека, эта процедура "отвлекает внимание от действительно важных аспектов реабилитации".Депутат призвала избавить людей от излишней бюрократии. По ее словам, для инвалидов необходимо создать условия для полноценной жизни и самореализацииИнициатива, по словам Горячевой, возникла после круглого стола в Госдуме, где к ней обратились инвалиды, столкнувшиеся с необходимостью регулярного переосвидетельствования: раз в два года для инвалидов I группы и ежегодно для инвалидов II и III групп.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, антон котяков, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Антон Котяков, Госдума РФ
Депутат попросила разъяснений по процедуре подтверждения инвалидности

В ГД попросили разъяснений по переосвидетельствованию инвалидов без конечностей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Сотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращения в Минздрав и Минтруд с просьбой пояснить целесообразность прохождения процедуры переосвидетельствования инвалидами с ампутированными конечностями. Об этом сообщили "Парламентской газете" в пресс-службе фракции.
По словам Горячевой, помимо унижения достоинства человека, эта процедура "отвлекает внимание от действительно важных аспектов реабилитации".
Депутат призвала избавить людей от излишней бюрократии. По ее словам, для инвалидов необходимо создать условия для полноценной жизни и самореализации
Инициатива, по словам Горячевой, возникла после круглого стола в Госдуме, где к ней обратились инвалиды, столкнувшиеся с необходимостью регулярного переосвидетельствования: раз в два года для инвалидов I группы и ежегодно для инвалидов II и III групп.
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