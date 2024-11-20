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Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета - РИА Новости, 20.11.2024
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16:53 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984870784.html
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета - РИА Новости, 20.11.2024
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета
Правительство РФ рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект федерального бюджета в третьем чтении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:53
2024-11-20T16:53
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект федерального бюджета в третьем чтении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы рассчитываем, что завтра главный финансовый документ страны будет принят Государственной Думой уже в третьем, окончательном чтении", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета

Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет бюджет в третьем чтении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект федерального бюджета в третьем чтении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы рассчитываем, что завтра главный финансовый документ страны будет принят Государственной Думой уже в третьем, окончательном чтении", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета
14 ноября, 11:34
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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