https://ria.ru/20241120/gosduma-1984870784.html
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета - РИА Новости, 20.11.2024
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета
Правительство РФ рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект федерального бюджета в третьем чтении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:53
2024-11-20T16:53
2024-11-20T16:53
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект федерального бюджета в третьем чтении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы рассчитываем, что завтра главный финансовый документ страны будет принят Государственной Думой уже в третьем, окончательном чтении", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
https://ria.ru/20241114/mishustin-1983696433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета
Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет бюджет в третьем чтении