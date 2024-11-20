https://ria.ru/20241120/gosduma-1984870784.html

Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета

Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета - РИА Новости, 20.11.2024

Правительство рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект бюджета

Правительство РФ рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект федерального бюджета в третьем чтении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:53

2024-11-20T16:53

2024-11-20T16:53

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что Госдума 21 ноября примет проект федерального бюджета в третьем чтении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы рассчитываем, что завтра главный финансовый документ страны будет принят Государственной Думой уже в третьем, окончательном чтении", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.

https://ria.ru/20241114/mishustin-1983696433.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика