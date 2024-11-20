https://ria.ru/20241120/gosduma-1984832760.html
Госдума одобрила сокрытие госорганами части информации в военное время
Госдума одобрила сокрытие госорганами части информации в военное время - РИА Новости, 20.11.2024
Госдума одобрила сокрытие госорганами части информации в военное время
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:37
2024-11-20T14:37
2024-11-20T14:37
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госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект конституционного закона, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Законопроектом предлагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ. Также законопроектом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984728501.html
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россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Госдума одобрила сокрытие госорганами части информации в военное время
Госдума одобрила право госорганов о сокрытии части информации в военное время