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Алексей Райкевич доложил Михаилу Мишустину о развитии "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 20.11.2024
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19:29 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/glonass-1984902976.html
Алексей Райкевич доложил Михаилу Мишустину о развитии "ЭРА-ГЛОНАСС"
Алексей Райкевич доложил Михаилу Мишустину о развитии "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 20.11.2024
Алексей Райкевич доложил Михаилу Мишустину о развитии "ЭРА-ГЛОНАСС"
Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на выставке "Транспорт России" доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о разработке первой в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:29
2024-11-20T19:29
россия
технологии
алексей райкевич
михаил мишустин
владимир путин
эра-глонасс
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на выставке "Транспорт России" доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о разработке первой в России мобильной спутниковой связи нового поколения и о применении госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" для мониторинга всей лесной техники, а также представил образцы мобильного терминала спутниковой связи и гибридного трекера для транспорта, сообщает пресс-служба компании. "Очень важно иметь суверенитет в таких отраслях как, навигация. Система "ЭРА-ГЛОНАСС" сначала была точечным решением и должна масштабироваться на другие виды как транспорта, так и для, собственно говоря, всевозможных вариантов применения в народном хозяйстве. Я хочу пожелать вам удачи и успеха, и обязательно необходимо посмотреть на интеграцию всех государственных программ, федеральных проектов, национальных проектов, связанных так или иначе с использованием навигационных систем — это и экономика данных, и целый ряд других программ, о которых вы знаете" – приводятся в телеграм-канале правительства РФ слова Мишустина. Райкевич напомнил, что госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" создана в 2015 году Минтрансом России по поручению президента России Владимира Путина. Россия стала первой страной в мире, внедрившей подобную систему. Сегодня к платформе подключено порядка 11,8 миллиона транспортных средств. Благодаря передаче экстренного сигнала в службы спасения за считанные секунды, включающего в себя точные спутниковые координаты, система вдвое ускоряет оказание помощи. По статистике медицины катастроф, реагирование в рамках так называемого первого "золотого часа" повышает шансы на спасение жизней более чем в пять раз. Система ежегодно спасает тысячи человеческих жизней. Помимо аварийного оповещения она осуществляет мониторинг в режиме реального времени транспортного комплекса — это и пассажирский транспорт, и опасные грузы, и малая авиация, и кареты скорой помощи. "Мы не стоим на месте и решаем аналогичные задачи для лесного комплекса. Здесь мы сможем повысить прозрачность отрасли и способствовать решению таких задач, как незаконная вырубка леса, лесные пожары. Помимо этого, АО "ГЛОНАСС" разработало и уже внедряет персональную спутниковую связь — это уникальная отечественная спутниковая связь, работающая через российские геостационарные спутники. Ее внедрение позволит решить задачу по импортозамещению, потому что до настоящего времени рынок мобильной спутниковой связи был занят иностранными операторами. Такое решение повышает безопасность работников лесной отрасли, одновременно обеспечивает качественное импортозамещение и формирует технологический суверенитет России в области связи и навигации", – приводятся в сообщении слова Райкевича.
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россия, технологии, алексей райкевич, михаил мишустин, владимир путин, эра-глонасс
Россия, Технологии, Алексей Райкевич, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ЭРА-ГЛОНАСС

Алексей Райкевич доложил Михаилу Мишустину о развитии "ЭРА-ГЛОНАСС"

© Фото предоставлено пресс-службой АО "ГЛОНАСС"Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии "ЭРА-ГЛОНАСС"
Генеральный директор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии ЭРА-ГЛОНАСС - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ГЛОНАСС"
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на выставке "Транспорт России" доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о разработке первой в России мобильной спутниковой связи нового поколения и о применении госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" для мониторинга всей лесной техники, а также представил образцы мобильного терминала спутниковой связи и гибридного трекера для транспорта, сообщает пресс-служба компании.
"Очень важно иметь суверенитет в таких отраслях как, навигация. Система "ЭРА-ГЛОНАСС" сначала была точечным решением и должна масштабироваться на другие виды как транспорта, так и для, собственно говоря, всевозможных вариантов применения в народном хозяйстве. Я хочу пожелать вам удачи и успеха, и обязательно необходимо посмотреть на интеграцию всех государственных программ, федеральных проектов, национальных проектов, связанных так или иначе с использованием навигационных систем — это и экономика данных, и целый ряд других программ, о которых вы знаете" – приводятся в телеграм-канале правительства РФ слова Мишустина.
Райкевич напомнил, что госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" создана в 2015 году Минтрансом России по поручению президента России Владимира Путина. Россия стала первой страной в мире, внедрившей подобную систему. Сегодня к платформе подключено порядка 11,8 миллиона транспортных средств. Благодаря передаче экстренного сигнала в службы спасения за считанные секунды, включающего в себя точные спутниковые координаты, система вдвое ускоряет оказание помощи. По статистике медицины катастроф, реагирование в рамках так называемого первого "золотого часа" повышает шансы на спасение жизней более чем в пять раз. Система ежегодно спасает тысячи человеческих жизней. Помимо аварийного оповещения она осуществляет мониторинг в режиме реального времени транспортного комплекса — это и пассажирский транспорт, и опасные грузы, и малая авиация, и кареты скорой помощи.
"Мы не стоим на месте и решаем аналогичные задачи для лесного комплекса. Здесь мы сможем повысить прозрачность отрасли и способствовать решению таких задач, как незаконная вырубка леса, лесные пожары. Помимо этого, АО "ГЛОНАСС" разработало и уже внедряет персональную спутниковую связь — это уникальная отечественная спутниковая связь, работающая через российские геостационарные спутники. Ее внедрение позволит решить задачу по импортозамещению, потому что до настоящего времени рынок мобильной спутниковой связи был занят иностранными операторами. Такое решение повышает безопасность работников лесной отрасли, одновременно обеспечивает качественное импортозамещение и формирует технологический суверенитет России в области связи и навигации", – приводятся в сообщении слова Райкевича.
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" начала отслеживать лесную технику
13 ноября, 07:07
 
РоссияТехнологииАлексей РайкевичМихаил МишустинВладимир ПутинЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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