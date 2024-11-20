https://ria.ru/20241120/gazprom-1984918464.html

В Молдавии заявили о необходимости продолжения переговоров с "Газпромом"

В Молдавии заявили о необходимости продолжения переговоров с "Газпромом" - РИА Новости, 20.11.2024

В Молдавии заявили о необходимости продолжения переговоров с "Газпромом"

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости продолжения переговоров с "Газпромом" о поставках российского газа. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T23:10

2024-11-20T23:10

2024-11-20T23:10

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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости продолжения переговоров с "Газпромом" о поставках российского газа. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "Переговоры с "Газпромом" продолжатся, и наша цель - добиться оптимальных условий для поставок газа, в том числе для Приднестровья. Там проживают граждане Молдавии. Точнее - они тоже граждане Молдавии. Мы настроены на долгосрочную стабильность и минимизацию затрат для наших потребителей", - сказал Речан в эфире кишиневского телеканала ТВ-8. Глава молдавского правительства отметил важность обеспечения стабильности поставок газа для всей территории республики и подчеркнул необходимость продолжения диалога с российским поставщиком для гарантированного снабжения. "Правительство готово к различным сценариям развития ситуации. Я уверен в успешных переговорах с "Газпромом"", - добавил Речан. Говоря о подготовке к зимнему периоду, молдавский премьер подчеркнул, что запасы газа для отопительного периода уже сформированы до конца декабря. Он также уточнил, что до конца ноября будут закуплены необходимые объемы газа для января. "Мы обеспечим стабильные поставки газа, и в этом процессе участвуют как компания Energocom, так и "Молдовагаз"", - уточнил Речан. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в сентябре 2023 года огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14-15 миллиардов кубометров российского газа.

https://ria.ru/20241119/gazprom-1984540775.html

https://ria.ru/20241115/gaz-1984054909.html

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экономика, молдавия, европа, болгария, дорин речан, газпром, молдовагаз, турецкий поток, в мире, россия