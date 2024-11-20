Рейтинг@Mail.ru
Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы, пишет Axios - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/gaza-1984911610.html
Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы, пишет Axios
Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы, пишет Axios - РИА Новости, 20.11.2024
Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы, пишет Axios
Израиль в официальном письме пообещал США не выселять палестинцев с севера Газы и обеспечивать для них доступ к продуктам питания из гуманитарной помощи,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T21:09
2024-11-20T21:09
в мире
израиль
сша
тель-авив
энтони блинкен
ллойд остин
исраэль кац
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_0:6:3620:2042_1920x0_80_0_0_8a08283898575426a403e829c2ebff70.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Израиль в официальном письме пообещал США не выселять палестинцев с севера Газы и обеспечивать для них доступ к продуктам питания из гуманитарной помощи, сообщает портал Axios со ссылкой на копию документа. "Израиль официально пообещал администрации (Джо) Байдена на прошлой неделе, что у него нет намерений насильно переселять палестинцев с севера Газы или морить там голодом гражданское население", - говорится в публикации со ссылкой на копию письма, оказавшуюся в распоряжении портала. Документ, датированный 13 ноября и содержащий 23 страницы, адресован госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину, его подписали министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и его коллега из минобороны Исраэль Кац. По данным портала, письмо стало ответом на ультиматум со стороны Вашингтона, когда Тель-Авиву угрожали ввести эмбарго на поставки оружия в случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет преодолен за месяц. "Письмо... содержит длинный список шагов, предпринятых израильтянами за последний месяц или планируемых в ближайшие недели, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию", - отмечает портал. В частности, израильские министры отрицают насильственную эвакуацию палестинцев из сектора Газа, а также утверждают, что число прибывающих в анклав грузовиков с гуманитарной помощью в день выросло до 200 за первые две недели ноября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), как утверждается, предпринимает определенные действия, чтобы под ее удары не попадали оказывающие помощь волонтеры - в письме говорится, что с этой целью было установлено 100 геолокаторов на транспортные средства ООН. Кроме того, в Тель-Авиве одобрили создание независимой команды из бывших израильских судей и двух иностранных наблюдателей, которые посетят места заключения и тюрьмы, где могут находиться задержанные в секторе Газа люди. При этом в США требовали дать разрешение посетить их команде Международного Комитета Красного Креста (МККК). Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Блинкен и Остин направили письмо занимавшему ранее пост министра обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру, в котором угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю в случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет решен за месяц. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,9 тысяч палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241120/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241120/izrail-1984858964.html
https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984884321.html
израиль
сша
тель-авив
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_31b826e244963969222c5df747fe948b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тель-авив, энтони блинкен, ллойд остин, исраэль кац, оон, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Исраэль Кац, ООН, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы, пишет Axios

Axios: Израиль пообещал США не выселять палестинцев с севера Газы

© AP PhotoСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Израиль в официальном письме пообещал США не выселять палестинцев с севера Газы и обеспечивать для них доступ к продуктам питания из гуманитарной помощи, сообщает портал Axios со ссылкой на копию документа.
"Израиль официально пообещал администрации (Джо) Байдена на прошлой неделе, что у него нет намерений насильно переселять палестинцев с севера Газы или морить там голодом гражданское население", - говорится в публикации со ссылкой на копию письма, оказавшуюся в распоряжении портала.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Документ, датированный 13 ноября и содержащий 23 страницы, адресован госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину, его подписали министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и его коллега из минобороны Исраэль Кац. По данным портала, письмо стало ответом на ультиматум со стороны Вашингтона, когда Тель-Авиву угрожали ввести эмбарго на поставки оружия в случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет преодолен за месяц.
"Письмо... содержит длинный список шагов, предпринятых израильтянами за последний месяц или планируемых в ближайшие недели, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию", - отмечает портал.
В частности, израильские министры отрицают насильственную эвакуацию палестинцев из сектора Газа, а также утверждают, что число прибывающих в анклав грузовиков с гуманитарной помощью в день выросло до 200 за первые две недели ноября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), как утверждается, предпринимает определенные действия, чтобы под ее удары не попадали оказывающие помощь волонтеры - в письме говорится, что с этой целью было установлено 100 геолокаторов на транспортные средства ООН. Кроме того, в Тель-Авиве одобрили создание независимой команды из бывших израильских судей и двух иностранных наблюдателей, которые посетят места заключения и тюрьмы, где могут находиться задержанные в секторе Газа люди. При этом в США требовали дать разрешение посетить их команде Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Полиция рядом с резиденцией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Израиле назвали подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху
Вчера, 16:02
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Блинкен и Остин направили письмо занимавшему ранее пост министра обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру, в котором угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю в случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет решен за месяц.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,9 тысяч палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Хезболла" назвала условие для продолжения переговоров с Израилем
Вчера, 17:40
 
В миреИзраильСШАТель-АвивЭнтони БлинкенЛлойд ОстинИсраэль КацООНМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор ГазаПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала