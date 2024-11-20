https://ria.ru/20241120/gaza-1984911610.html

Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы, пишет Axios

Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы, пишет Axios - РИА Новости, 20.11.2024

Израиль пообещал не выселять палестинцев с севера Газы, пишет Axios

Израиль в официальном письме пообещал США не выселять палестинцев с севера Газы и обеспечивать для них доступ к продуктам питания из гуманитарной помощи,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T21:09

2024-11-20T21:09

2024-11-20T21:09

в мире

израиль

сша

тель-авив

энтони блинкен

ллойд остин

исраэль кац

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_0:6:3620:2042_1920x0_80_0_0_8a08283898575426a403e829c2ebff70.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Израиль в официальном письме пообещал США не выселять палестинцев с севера Газы и обеспечивать для них доступ к продуктам питания из гуманитарной помощи, сообщает портал Axios со ссылкой на копию документа. "Израиль официально пообещал администрации (Джо) Байдена на прошлой неделе, что у него нет намерений насильно переселять палестинцев с севера Газы или морить там голодом гражданское население", - говорится в публикации со ссылкой на копию письма, оказавшуюся в распоряжении портала. Документ, датированный 13 ноября и содержащий 23 страницы, адресован госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину, его подписали министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и его коллега из минобороны Исраэль Кац. По данным портала, письмо стало ответом на ультиматум со стороны Вашингтона, когда Тель-Авиву угрожали ввести эмбарго на поставки оружия в случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет преодолен за месяц. "Письмо... содержит длинный список шагов, предпринятых израильтянами за последний месяц или планируемых в ближайшие недели, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию", - отмечает портал. В частности, израильские министры отрицают насильственную эвакуацию палестинцев из сектора Газа, а также утверждают, что число прибывающих в анклав грузовиков с гуманитарной помощью в день выросло до 200 за первые две недели ноября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), как утверждается, предпринимает определенные действия, чтобы под ее удары не попадали оказывающие помощь волонтеры - в письме говорится, что с этой целью было установлено 100 геолокаторов на транспортные средства ООН. Кроме того, в Тель-Авиве одобрили создание независимой команды из бывших израильских судей и двух иностранных наблюдателей, которые посетят места заключения и тюрьмы, где могут находиться задержанные в секторе Газа люди. При этом в США требовали дать разрешение посетить их команде Международного Комитета Красного Креста (МККК). Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Блинкен и Остин направили письмо занимавшему ранее пост министра обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру, в котором угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю в случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет решен за месяц. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,9 тысяч палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241120/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241120/izrail-1984858964.html

https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984884321.html

израиль

сша

тель-авив

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, тель-авив, энтони блинкен, ллойд остин, исраэль кац, оон, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году