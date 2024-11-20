https://ria.ru/20241120/gayduk-1984827111.html
Берлин знает о задержании в России гражданина Германии Гайдука
Берлин знает о задержании в России гражданина Германии Гайдука - РИА Новости, 20.11.2024
Берлин знает о задержании в России гражданина Германии Гайдука
Власти Германии в курсе задержания и последующего ареста в Калининграде обвиненного в подготовке диверсий немецкого гражданина Николая Гайдука, германский... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:22
2024-11-20T14:22
2024-11-20T14:49
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Власти Германии в курсе задержания и последующего ареста в Калининграде обвиненного в подготовке диверсий немецкого гражданина Николая Гайдука, германский консул находится в контакте с российскими властями, сообщил РИА Новости проинформированный источник.По его данным, министерству иностранных дел Германии известно о задержании и аресте Гайдука, а немецкое генконсульство в Санкт-Петербурге находится в контакте с российскими властями и предложило консульскую помощь.Данную информацию подтвердила официальный представитель МИД Германии в начале брифинга немецкого кабмина в среду, отметив, что задержание состоялось ещё в октябре.Ранее ФСБ сообщила, что Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Позднее суд в Калининграде арестовал Гайдука на два месяца.
https://ria.ru/20241120/vzryv-1984747529.html
https://ria.ru/20241114/zaporozhskaya_oblast-1983644771.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, берлин (город), германия, в мире
Россия, Берлин (город), Германия, В мире
Берлин знает о задержании в России гражданина Германии Гайдука
Берлин знает о задержании в России Гайдука, обвиняемого в подготовке диверсий
БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Власти Германии в курсе задержания и последующего ареста в Калининграде обвиненного в подготовке диверсий немецкого гражданина Николая Гайдука, германский консул находится в контакте с российскими властями, сообщил РИА Новости проинформированный источник.
По его данным, министерству иностранных дел Германии известно о задержании и аресте Гайдука, а немецкое генконсульство в Санкт-Петербурге находится в контакте с российскими властями и предложило консульскую помощь.
Данную информацию подтвердила официальный представитель МИД Германии в начале брифинга немецкого кабмина в среду, отметив, что задержание состоялось ещё в октябре.
Ранее ФСБ сообщила, что Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Позднее суд в Калининграде арестовал Гайдука на два месяца.