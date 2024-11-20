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Источник рассказал, зачем Гаджиев* распространял слухи о Кадырове - РИА Новости, 20.11.2024
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13:56 20.11.2024 (обновлено: 14:17 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984819199.html
Источник рассказал, зачем Гаджиев* распространял слухи о Кадырове
Источник рассказал, зачем Гаджиев* распространял слухи о Кадырове - РИА Новости, 20.11.2024
Источник рассказал, зачем Гаджиев* распространял слухи о Кадырове
Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, признанный в России иностранным агентом и находящийся в розыске, распространяя слухи о покушении на главу Чечни, хотел... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:56
2024-11-20T14:17
россия
украина
рамзан кадыров
госдума рф
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, признанный в России иностранным агентом и находящийся в розыске, распространяя слухи о покушении на главу Чечни, хотел разжечь межнациональный конфликт между соседними республиками, рассказал РИА Новости осведомленный источник. В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов. "По замыслу Гаджиева* и его кураторов из иностранных спецслужб, заявление о готовящемся покушении должно было разжечь межнациональный конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией", - сказал источник. Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, украина, рамзан кадыров, госдума рф, единая россия
Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Единая Россия
Источник рассказал, зачем Гаджиев* распространял слухи о Кадырове

Экс-депутат Гаджиев хотел разжечь конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, признанный в России иностранным агентом и находящийся в розыске, распространяя слухи о покушении на главу Чечни, хотел разжечь межнациональный конфликт между соседними республиками, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов.
"По замыслу Гаджиева* и его кураторов из иностранных спецслужб, заявление о готовящемся покушении должно было разжечь межнациональный конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией", - сказал источник.
Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Магомед Гаджиев* - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник
Вчера, 13:47
 
РоссияУкраинаРамзан КадыровГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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