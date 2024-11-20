https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984819199.html

Источник рассказал, зачем Гаджиев* распространял слухи о Кадырове

Источник рассказал, зачем Гаджиев* распространял слухи о Кадырове - РИА Новости, 20.11.2024

Источник рассказал, зачем Гаджиев* распространял слухи о Кадырове

Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, признанный в России иностранным агентом и находящийся в розыске, распространяя слухи о покушении на главу Чечни, хотел... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:56

2024-11-20T13:56

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, признанный в России иностранным агентом и находящийся в розыске, распространяя слухи о покушении на главу Чечни, хотел разжечь межнациональный конфликт между соседними республиками, рассказал РИА Новости осведомленный источник. В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов. "По замыслу Гаджиева* и его кураторов из иностранных спецслужб, заявление о готовящемся покушении должно было разжечь межнациональный конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией", - сказал источник. Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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россия, украина, рамзан кадыров, госдума рф, единая россия