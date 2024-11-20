https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984816816.html
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2024
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник
Находящийся в розыске в России бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* имеет турецкое гражданство, но хочет получить американский паспорт, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:47
2024-11-20T13:47
2024-11-20T13:49
сша
россия
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927640647_0:4:1880:1062_1920x0_80_0_0_9c18bdf013f21042111636f4a440c418.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Находящийся в розыске в России бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* имеет турецкое гражданство, но хочет получить американский паспорт, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на главу Чечни. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов."В настоящий момент Гаджиев* имеет паспорт Турецкой Республики, но не оставляет попыток получить американское гражданство", - сказал источник.Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.* Лицо, признанное в России иноагентом
https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984814133.html
https://ria.ru/20240102/delo-1919485251.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927640647_250:0:1666:1062_1920x0_80_0_0_23d8392690d9128cb50df22a8070a273.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, госдума рф, в мире
США, Россия, Госдума РФ, В мире
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник
Иноагент Гаджиев обзавелся турецким паспортом и хочет получить гражданство США
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Находящийся в розыске в России бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* имеет турецкое гражданство, но хочет получить американский паспорт, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на главу Чечни. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов.
"В настоящий момент Гаджиев* имеет паспорт Турецкой Республики, но не оставляет попыток получить американское гражданство", - сказал источник.
Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.
* Лицо, признанное в России иноагентом