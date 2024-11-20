https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984816816.html

Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник

Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2024

Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник

Находящийся в розыске в России бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* имеет турецкое гражданство, но хочет получить американский паспорт, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:47

2024-11-20T13:47

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Находящийся в розыске в России бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* имеет турецкое гражданство, но хочет получить американский паспорт, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на главу Чечни. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов."В настоящий момент Гаджиев* имеет паспорт Турецкой Республики, но не оставляет попыток получить американское гражданство", - сказал источник.Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.* Лицо, признанное в России иноагентом

https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984814133.html

https://ria.ru/20240102/delo-1919485251.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, госдума рф, в мире