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Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2024
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13:47 20.11.2024 (обновлено: 13:49 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984816816.html
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2024
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник
Находящийся в розыске в России бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* имеет турецкое гражданство, но хочет получить американский паспорт, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:47
2024-11-20T13:49
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Находящийся в розыске в России бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* имеет турецкое гражданство, но хочет получить американский паспорт, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на главу Чечни. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов."В настоящий момент Гаджиев* имеет паспорт Турецкой Республики, но не оставляет попыток получить американское гражданство", - сказал источник.Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.* Лицо, признанное в России иноагентом
https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984814133.html
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сша, россия, госдума рф, в мире
США, Россия, Госдума РФ, В мире
Иноагент Гаджиев* хочет получить гражданство США, сообщил источник

Иноагент Гаджиев обзавелся турецким паспортом и хочет получить гражданство США

© Фото : Государственная Дума Федерального СобранияМагомед Гаджиев*
Магомед Гаджиев* - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания
Магомед Гаджиев*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Находящийся в розыске в России бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* имеет турецкое гражданство, но хочет получить американский паспорт, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на главу Чечни. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов.
Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют опровержения
Вчера, 13:42
"В настоящий момент Гаджиев* имеет паспорт Турецкой Республики, но не оставляет попыток получить американское гражданство", - сказал источник.
Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.
* Лицо, признанное в России иноагентом
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева*
2 января, 16:33
 
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