https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984814133.html

Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют опровержения

Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют опровержения - РИА Новости, 20.11.2024

Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют опровержения

Распространившие слухи о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова требуют у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, которого они назвали организатором... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:42

2024-11-20T13:42

2024-11-20T13:45

россия

рамзан кадыров

сулейман керимов

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Распространившие слухи о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова требуют у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, которого они назвали организатором этих слухов, рассказать главе республики всю правду, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости. Мамадибиров и Гошдадов на видео обвиняют Гаджиева* в том, что он обманом втянул их в распространение ложной информации о готовящемся покушении на Кадырова. На видеозаписи исполнители утверждают, что Гаджиев* обещал им по 2,5 миллиона долларов каждому за распространение слухов и очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Мамадибиров и Гошдадов выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили. Они требуют от экс-депутата признаться Кадырову в том, что покушение на самом деле не готовилось. "Теперь ты выключил телефон. Теперь мы тебе говорим. Иди и рассказывай Рамзану о том, как ты нас [обманул]", - сказали Мамадибиров и Гошдадов. Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* был признан иноагентом в мае 2023 года.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20241016/peskov-1978306974.html

https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873246810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова 2024-11-20T13:42 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, рамзан кадыров, сулейман керимов, госдума рф, происшествия