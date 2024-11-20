https://ria.ru/20241120/gadzhiev-1984814133.html
Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют опровержения
Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют опровержения - РИА Новости, 20.11.2024
Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют опровержения
Распространившие слухи о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова требуют у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, которого они назвали организатором... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:42
2024-11-20T13:42
2024-11-20T13:45
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Распространившие слухи о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова требуют у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, которого они назвали организатором этих слухов, рассказать главе республики всю правду, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости. Мамадибиров и Гошдадов на видео обвиняют Гаджиева* в том, что он обманом втянул их в распространение ложной информации о готовящемся покушении на Кадырова. На видеозаписи исполнители утверждают, что Гаджиев* обещал им по 2,5 миллиона долларов каждому за распространение слухов и очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Мамадибиров и Гошдадов выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили. Они требуют от экс-депутата признаться Кадырову в том, что покушение на самом деле не готовилось. "Теперь ты выключил телефон. Теперь мы тебе говорим. Иди и рассказывай Рамзану о том, как ты нас [обманул]", - сказали Мамадибиров и Гошдадов. Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* был признан иноагентом в мае 2023 года.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20241016/peskov-1978306974.html
https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873246810.html
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Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова
Видеообращение к Гаджиеву по поводу распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова
2024-11-20T13:42
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РИА Новости
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россия, рамзан кадыров, сулейман керимов, госдума рф, происшествия
Россия, Рамзан Кадыров, Сулейман Керимов, Госдума РФ, Происшествия
Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют опровержения
Распространители слухов о покушении на Кадырова требуют у Гаджиева опровержения
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Распространившие слухи о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова требуют у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, которого они назвали организатором этих слухов, рассказать главе республики всю правду, следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Мамадибиров и Гошдадов на видео обвиняют Гаджиева* в том, что он обманом втянул их в распространение ложной информации о готовящемся покушении на Кадырова.
На видеозаписи исполнители утверждают, что Гаджиев* обещал им по 2,5 миллиона долларов каждому за распространение слухов и очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Мамадибиров и Гошдадов выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили. Они требуют от экс-депутата признаться Кадырову в том, что покушение на самом деле не готовилось.
"Теперь ты выключил телефон. Теперь мы тебе говорим. Иди и рассказывай Рамзану о том, как ты нас [обманул]", - сказали Мамадибиров и Гошдадов.
Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* был признан иноагентом в мае 2023 года.
* Признан иноагентом в России