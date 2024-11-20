Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия
Ле Пен: правые могут выдвинуть вотум недоверия правительству из-за бюджета
© AP Photo / Joan Mateu ParraМарин Ле Пен
© AP Photo / Joan Mateu Parra
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL пригрозила правительству вотумом недоверия, если бюджет будет предполагать снижение покупательной способности населения.
"Мы не согласимся с тем, чтобы покупательная способность французов вновь была снижена при нынешних обстоятельствах. Это красная черта. Если через эту черту перейдут, то мы проголосуем за вотум недоверия", - сказала она.
Ранее французские СМИ сообщали, что премьер-министр Франции Мишель Барнье встретится 25 ноября с лидерами парламентских фракций, в частности с Марин Ле Пен, для обсуждений законопроекта о бюджете на фоне угрозы вотума недоверия. Правительство заявляло, что не исключает принятие бюджета в обход голосования парламента, с использованием статьи 49.3 конституции.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции , который достиг 3228 миллиардов евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году. В законопроекте о бюджете на 2025 год французские власти также предусматривают перенос индексации пенсий с учетом инфляции на 6 месяцев до 1 июля.
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