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Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия - РИА Новости, 20.11.2024
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11:52 20.11.2024 (обновлено: 15:25 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/frantsiya-1984845837.html
Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия
Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия - РИА Новости, 20.11.2024
Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL пригрозила правительству вотумом недоверия,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:52
2024-11-20T15:25
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мишель барнье
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL пригрозила правительству вотумом недоверия, если бюджет будет предполагать снижение покупательной способности населения. "Мы не согласимся с тем, чтобы покупательная способность французов вновь была снижена при нынешних обстоятельствах. Это красная черта. Если через эту черту перейдут, то мы проголосуем за вотум недоверия", - сказала она. Ранее французские СМИ сообщали, что премьер-министр Франции Мишель Барнье встретится 25 ноября с лидерами парламентских фракций, в частности с Марин Ле Пен, для обсуждений законопроекта о бюджете на фоне угрозы вотума недоверия. Правительство заявляло, что не исключает принятие бюджета в обход голосования парламента, с использованием статьи 49.3 конституции. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции , который достиг 3228 миллиардов евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году. В законопроекте о бюджете на 2025 год французские власти также предусматривают перенос индексации пенсий с учетом инфляции на 6 месяцев до 1 июля.
https://ria.ru/20241116/prigovor-1984133369.html
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984082951.html
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в мире, франция, европа, мишель барнье, марин ле пен
В мире, Франция, Европа, Мишель Барнье, Марин Ле Пен
Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия

Ле Пен: правые могут выдвинуть вотум недоверия правительству из-за бюджета

© AP Photo / Joan Mateu ParraМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Joan Mateu Parra
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL пригрозила правительству вотумом недоверия, если бюджет будет предполагать снижение покупательной способности населения.
"Мы не согласимся с тем, чтобы покупательная способность французов вновь была снижена при нынешних обстоятельствах. Это красная черта. Если через эту черту перейдут, то мы проголосуем за вотум недоверия", - сказала она.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор с политической смертью
16 ноября, 11:17
Ранее французские СМИ сообщали, что премьер-министр Франции Мишель Барнье встретится 25 ноября с лидерами парламентских фракций, в частности с Марин Ле Пен, для обсуждений законопроекта о бюджете на фоне угрозы вотума недоверия. Правительство заявляло, что не исключает принятие бюджета в обход голосования парламента, с использованием статьи 49.3 конституции.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции , который достиг 3228 миллиардов евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году. В законопроекте о бюджете на 2025 год французские власти также предусматривают перенос индексации пенсий с учетом инфляции на 6 месяцев до 1 июля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Последний патрон: браслет для Ле Пен и запрет "Альтернативы"
16 ноября, 08:00
 
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