https://ria.ru/20241120/frantsiya-1984845837.html

Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия

Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия - РИА Новости, 20.11.2024

Ле Пен пригрозила правительству вотумом недоверия

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL пригрозила правительству вотумом недоверия,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:52

2024-11-20T11:52

2024-11-20T15:25

в мире

франция

европа

мишель барнье

марин ле пен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976847_141:479:2930:2048_1920x0_80_0_0_20d1e8d02ab3fec0ee5905e15078b930.jpg

ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL пригрозила правительству вотумом недоверия, если бюджет будет предполагать снижение покупательной способности населения. "Мы не согласимся с тем, чтобы покупательная способность французов вновь была снижена при нынешних обстоятельствах. Это красная черта. Если через эту черту перейдут, то мы проголосуем за вотум недоверия", - сказала она. Ранее французские СМИ сообщали, что премьер-министр Франции Мишель Барнье встретится 25 ноября с лидерами парламентских фракций, в частности с Марин Ле Пен, для обсуждений законопроекта о бюджете на фоне угрозы вотума недоверия. Правительство заявляло, что не исключает принятие бюджета в обход голосования парламента, с использованием статьи 49.3 конституции. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции , который достиг 3228 миллиардов евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году. В законопроекте о бюджете на 2025 год французские власти также предусматривают перенос индексации пенсий с учетом инфляции на 6 месяцев до 1 июля.

https://ria.ru/20241116/prigovor-1984133369.html

https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984082951.html

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, европа, мишель барнье, марин ле пен