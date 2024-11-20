https://ria.ru/20241120/frantsiya-1984842664.html

Во Франции около 250 тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен

Во Франции около 250 тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен - РИА Новости, 20.11.2024

Во Франции около 250 тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен сообщила, что в ее поддержку на фоне обвинений в отмывании средств ЕП... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:06

2024-11-20T15:06

2024-11-20T15:30

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ПАРИЖ, 20 ноя — РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен сообщила, что в ее поддержку на фоне обвинений в отмывании средств ЕП собрали уже 250 тысяч подписей."Петиция, которая была запущена в мою поддержку и собрала за несколько дней 250 тысяч подписей, является мирным актом, который позволяет всем, кто того желает, выразить свое возмущение", — написала она в соцсети X.Петицию партия запустила на прошлой неделе. В документе говорится, что выдвинутые обвинения — прямой удар по свободе действий и слова политдвижения, а также явное вмешательство в организацию парламентской жизни вопреки принципу разделения ветвей власти.В Париже 30 сентября начался процесс по делу Ле Пен, возглавляющей фракцию "Национальное объединение" в парламенте Франции, а также еще 26 членов партии об отмывании средств Европарламента. Политиков обвинили в нецелевом использовании общественных средств в 2004-2016 годах. Утверждается, что они тратили деньги ЕП на оплату труда парламентских ассистентов, которые на самом деле работали только на "Национальное объединение".Ле Пен, в частности, обвиняют в создании централизованной системы отмывания денег Европарламента. Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Сторона обвинения потребовала запретить политику избираться в органы власти в течение пяти лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, она не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.Прокуратура также запросила для нее пять лет тюрьмы, из которых три условно, а два — с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен потребовали взыскать 300 тысяч евро.Слушания продлятся до 27 ноября, приговор должны огласить в начале 2025-го.

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https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984261802.html

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в мире, марин ле пен, европарламент, франция