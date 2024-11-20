https://ria.ru/20241120/forum-1984913219.html

Евраев обсудил развитие водного транспорта на форуме "Транспорт России"

Евраев обсудил развитие водного транспорта на форуме "Транспорт России" - РИА Новости, 20.11.2024

Евраев обсудил развитие водного транспорта на форуме "Транспорт России"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел ряд переговоров в рамках международного форума "Транспорт России", в частности, обсудил развитие в регионе... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T21:35

2024-11-20T21:35

2024-11-20T21:35

ярославская область

экономика

ярославская область

рыбинск

тутаев

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937411230_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_b1a888c8bb0cb19b8f96130a366fd5a6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел ряд переговоров в рамках международного форума "Транспорт России", в частности, обсудил развитие в регионе водного пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба областного правительства. Международный форум и выставка "Транспорт России" стартовали в Москве в рамках Транспортной недели - 2024, ключевого отраслевого мероприятия страны. Участие в форуме принимает делегация Ярославской области, которую возглавляет Евраев. "Форум и выставка "Транспорт России" - важная площадка для решения задач отрасли как в целом, так и на уровне отдельных регионов. Сегодня провел переговоры с представителями АО "Водоходъ", "Группа Мовиста", ОАО "РЖД". Обсудили текущую работу и новые проекты", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, для развития туризма и удобства граждан регион должен обладать доступным транспортным сообщением и инфраструктурой. Поэтому правительство Ярославской области прорабатывает новые популярные направления, взаимодействует с федеральными коллегами, отметил Евраев. "С генеральным директором ООО "Водоходъ" Ришатом Багаутдиновым Михаил Евраев обсудил развитие водного пассажирского транспорта. Планируется организация новых маршрутов, один из которых – в Ярославль через Рыбинск и Тутаев, второй – связывающий Углич, Рыбинск и Мышкин", - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Сообщается, что в этом году в регионе на развитие причальной сети правительством области предусмотрено 267,1 миллиона рублей. Введены в эксплуатацию семь причалов: у Толгского женского монастыря, в Тутаеве и в селе Хопылево Рыбинского района. В 2025 году правительство региона планирует увеличить бюджетное финансирование до 464,3 миллиона рублей. Кроме того, правительством региона рассматривается возможность строительства в Рыбинске нового речного вокзала. Также в планах правительства области – замена пассажирского дебаркадера в поселке Толга, где будет установлен новый универсальный причал для всех типов пассажирских судов, в том числе для популярного катамарана "Белояр". В 2025 году правительство региона планирует установить новые универсальные понтонные причалы в Угличе, Мышкине, Пошехонье, селе Брейтово и на озере Неро в Ростове.

ярославская область

рыбинск

тутаев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ярославская область, рыбинск, тутаев, михаил евраев