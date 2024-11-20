https://ria.ru/20241120/fitso-1984863149.html

Фицо назвал решение США по Украине безответственным

Фицо назвал решение США по Украине безответственным - РИА Новости, 20.11.2024

Фицо назвал решение США по Украине безответственным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал безответственным решение США разрешить Киеву бить своим оружием вглубь территории России, заявив, что это доказывает РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:26

2024-11-20T16:26

2024-11-20T16:27

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вооруженные силы украины

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БРАТИСЛАВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал безответственным решение США разрешить Киеву бить своим оружием вглубь территории России, заявив, что это доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на Украине. "Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о том, грозит ли дальнейшей эскалацией решение США разрешить Киеву использовать против России дальнобойное оружие. Фицо отметил, что Словакия, как никто другой, заинтересована в том, чтобы на Украине был мир, поскольку страны граничат друг с другом. Премьер Словакии напомнил, что у республики с украинской стороной запланировано множество совместных проектов в гражданской сфере, включая модернизацию пограничных переходов и электросетей, а также прямое железнодорожное сообщение между словацкими городами и Киевом. "Мы считаем это решение доказательством: Запад не хочет мира на Украине и наивно полагает, что c этим ухудшится позиция России при каких-то переговорах. Вы правда думаете, что несколько каких-то ракет дальнего радиуса, которые приведут к остановке любых попыток вести переговоры о мире, изменят военное соотношение?" - сказал Фицо. Премьер Словакии отметил, что у РФ все больше и больше территорий, российская экономика работает, поддержка Владимира Путина среди российских граждан чрезвычайно высокая, а западные санкции не работают. Он также выразил сожаление, что Европейский союз в таком серьезном вопросе не имеет собственной позиции, а смотрит на то, что скажет Вашингтон. По словам Фицо, эта "опасная авантюра" больше всего может в итоге навредить Украине, поскольку "Запад решил воевать на Украине до последнего украинского солдата". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/evroparlament-1984408125.html

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россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, рбк (медиагруппа), в мире