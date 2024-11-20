https://ria.ru/20241120/finljandija-1984860379.html
В Финляндии начали расследование разрыва кабеля в Балтийском море
В Финляндии начали расследование разрыва кабеля в Балтийском море - РИА Новости, 20.11.2024
В Финляндии начали расследование разрыва кабеля в Балтийском море
Центральная криминальная полиция Финляндии начала уголовное расследование разрыва подводного кабеля в Балтийском море, следует из заявления, опубликованного на... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:12
2024-11-20T16:12
2024-11-20T16:12
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии начала уголовное расследование разрыва подводного кабеля в Балтийском море, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства. "По результатам предварительного расследования Центральная криминальная полиция Финляндии приняла решение о возбуждении уголовного дела по факту повреждения морского кабеля между Финляндией и Германией. В настоящее время предполагаемое преступное деяние расследуется как злоумышленное причинение ущерба при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в работу коммуникаций при отягчающих обстоятельствах", - говорится в релизе. Сообщается, что решение было принято совместно с Генеральной прокуратурой Финляндии. Ранее газета Financial Times сообщила, что Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей в Балтийском море. Отмечается, что речь идет о судне Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По данным газеты, сухогруз шел из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Газета указывает, что после этого движение торгового судна отслеживали датские ВМС. Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между двумя странами в Балтийском море, а также, что ведется тщательное расследование. Позднее литовские и шведские СМИ сообщали, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.
https://ria.ru/20241120/podryv-1984786862.html
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в мире, финляндия, германия, балтийское море
В мире, Финляндия, Германия, Балтийское море
В Финляндии начали расследование разрыва кабеля в Балтийском море
Полиция Финляндии расследует разрыв подводного кабеля в Балтийском море
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии начала уголовное расследование разрыва подводного кабеля в Балтийском море, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.
"По результатам предварительного расследования Центральная криминальная полиция Финляндии приняла решение о возбуждении уголовного дела по факту повреждения морского кабеля между Финляндией и Германией
. В настоящее время предполагаемое преступное деяние расследуется как злоумышленное причинение ущерба при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в работу коммуникаций при отягчающих обстоятельствах", - говорится в релизе.
Сообщается, что решение было принято совместно с Генеральной прокуратурой Финляндии.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Швеция
изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей в Балтийском море. Отмечается, что речь идет о судне Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По данным газеты, сухогруз шел из российского порта Усть-Луга
в египетский город Порт-Саид
и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой
, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Газета указывает, что после этого движение торгового судна отслеживали датские ВМС.
Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между двумя странами в Балтийском море, а также, что ведется тщательное расследование.
Позднее литовские и шведские СМИ сообщали, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.