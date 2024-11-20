https://ria.ru/20241120/finansirovanie-1984873073.html
Правительство определило финансирование для массового выпуска самолетов
Правительство определило финансирование для массового выпуска самолетов - РИА Новости, 20.11.2024
Правительство определило финансирование для массового выпуска самолетов
Необходимое финансирование для массового выпуска самолетов и вертолетов в РФ определено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:01
2024-11-20T17:01
2024-11-20T17:01
экономика
россия
михаил мишустин
ту-214
ил-96
ил-114-300
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Необходимое финансирование для массового выпуска самолетов и вертолетов в РФ определено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", а также отечественных вертолетов. "Все необходимые финансовые средства для этого определены. Меры государственной поддержки авиастроения заложены, соответственно, в отдельный федеральный проект, который вошел в новый национальной проект по промышленному обеспечению транспортной мобильности", - отметил российский премьер.
https://ria.ru/20240415/soglashenie-1940167732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, ту-214, ил-96, ил-114-300
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Ту-214, Ил-96, Ил-114-300
Правительство определило финансирование для массового выпуска самолетов
Мишустин: власти профинансируют массовый выпуск самолетов и вертолетов