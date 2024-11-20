https://ria.ru/20241120/finansirovanie-1984873073.html

Правительство определило финансирование для массового выпуска самолетов

Правительство определило финансирование для массового выпуска самолетов - РИА Новости, 20.11.2024

Правительство определило финансирование для массового выпуска самолетов

Необходимое финансирование для массового выпуска самолетов и вертолетов в РФ определено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:01

2024-11-20T17:01

2024-11-20T17:01

экономика

россия

михаил мишустин

ту-214

ил-96

ил-114-300

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Необходимое финансирование для массового выпуска самолетов и вертолетов в РФ определено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", а также отечественных вертолетов. "Все необходимые финансовые средства для этого определены. Меры государственной поддержки авиастроения заложены, соответственно, в отдельный федеральный проект, который вошел в новый национальной проект по промышленному обеспечению транспортной мобильности", - отметил российский премьер.

https://ria.ru/20240415/soglashenie-1940167732.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, ту-214, ил-96, ил-114-300