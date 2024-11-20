https://ria.ru/20241120/filimonov-1984909267.html

Еще около 31 тысячи вологжан обеспечат чистой водой до конца этого года

Еще около 31 тысячи вологжан обеспечат чистой водой до конца этого года - РИА Новости, 20.11.2024

Еще около 31 тысячи вологжан обеспечат чистой водой до конца этого года

Еще порядка 31 тысячи вологжан будут обеспечены чистой питьевой водой до конца 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:38

2024-11-20T20:38

2024-11-20T20:38

вологодская область

вологодская область

россия

череповецкий район

георгий филимонов

владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще порядка 31 тысячи вологжан будут обеспечены чистой питьевой водой до конца 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Модернизация систем очистки воды проводится в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. "Продолжаем модернизировать системы очистки воды в населенных пунктах Вологодчины. До конца 2024 года выполним в полном объеме все восемь запланированных мероприятий. Как результат – еще около 31 тысячи вологжан будут обеспечены чистой питьевой водой", – приводятся в сообщении слова Филимонова. Качественная питьевая вода появится в селах имени Бабушкина, Юрманге и Воскресенское Бабушкинского округа, Нюксенице, поселках Кипелово Вологодского округа и Суде Череповецкого района, а также в городах Никольске, Вытегре и Красавино Великоустюгского округа. Что федеральный проект "Чистая вода" реализуется на территории Вологодской области с 2019 года. За это время проведено 32 мероприятия, по итогам которых качество питьевой воды улучшилось для более 190 тысяч местных жителей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241119/partnerstvo-1984675638.html

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вологодская область, россия, череповецкий район, георгий филимонов, владимир путин