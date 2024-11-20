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В Хабаровском крае в 2024 г по нацпроекту построили 7 ФАПов и 2 амбулатории

В Хабаровском крае в 2024 г по нацпроекту построили 7 ФАПов и 2 амбулатории - РИА Новости, 20.11.2024

В Хабаровском крае в 2024 г по нацпроекту построили 7 ФАПов и 2 амбулатории

В Хабаровском крае в 2024 году по национальному проекту "Здравоохранение" построили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории, до конца... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:08

2024-11-20T08:08

2024-11-20T08:08

хабаровский край

хабаровский край

дмитрий демешин

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 20 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае в 2024 году по национальному проекту "Здравоохранение" построили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории, до конца декабря должны завершить строительство поликлиники, сообщает правительство региона. "Сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных и труднодоступных поселений региона удается благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". В 2024 крае построили семь ФАПов и две амбулатории, сейчас они находятся на этапе лицензирования, который должны завершить до 25 декабря", - говорится в сообщении краевого правительства. Отмечается, что с начала следующего года медицинская помощь станет ближе для жителей сел Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алян, Иннокентьевка, Софийск, Богородское, поселка Золотой. На завершающем этапе находится и строительство поликлиники, которая будет закреплена за больницей имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого, этап лицензирования в ней проведут в марте 2025 года. "Модульные конструкции значительно сокращают сроки строительства и логистику доставки материалов в труднодоступные поселения, при этом качество современных модульных зданий не уступает капитальным строениям. Таким образом решается вопрос доступности медицинской помощи населению, на который неоднократно обращал внимание губернатор края Дмитрий Демешин", - сообщает правительство региона. По данным минздрава края, возведение новых пунктов первичной медицинской помощи, их оснащение современным оборудованием позволит значительно повысить качество оказываемых медуслуг. Пациентов будут принимать в комфортных условиях. Ввод в строй этих объектов позволит оказывать населению своевременную и квалифицированную помощь. Новые объекты полностью укомплектованы кадрами. Проведены переговоры и заключены трудовые контракты со специалистами, предусмотренными штатным расписанием. Правительство региона информирует также, что в 2023 году введены в эксплуатацию ФАПы в селах Федоровка, Марусино, Восход, Харпичан, Кругликово, Шереметьево, поселках Решающий и Быстринск. Сдана пристройка шахты лифта к горбольнице имени профессора Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Детская краевая клиническая больница в краевом центре приросла инфекционным корпусом. В 2025 году работы в этом направлении продолжатся: в регионе будет реализована программа по поставке и монтажу 17 модульных конструкций. По 14 объектам контракты с подрядчиками уже заключены. В следующем году самым крупным объектом здравоохранения в модульном исполнении окажется поликлиника в городе Бикине для взрослого и детского населения на 300 человек в смену. Аукцион уже состоялся, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан, ведется проектирование поликлиники, заключили в краевом правительстве.

https://ria.ru/20241118/habarovsk-1984411259.html

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хабаровский край, дмитрий демешин, хабаровск