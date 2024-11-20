Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае в 2024 г по нацпроекту построили 7 ФАПов и 2 амбулатории - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
08:08 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/fap-1984738931.html
В Хабаровском крае в 2024 г по нацпроекту построили 7 ФАПов и 2 амбулатории
В Хабаровском крае в 2024 г по нацпроекту построили 7 ФАПов и 2 амбулатории - РИА Новости, 20.11.2024
В Хабаровском крае в 2024 г по нацпроекту построили 7 ФАПов и 2 амбулатории
В Хабаровском крае в 2024 году по национальному проекту "Здравоохранение" построили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории, до конца... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:08
2024-11-20T08:08
хабаровский край
хабаровский край
дмитрий демешин
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740467752_0:196:3117:1949_1920x0_80_0_0_a1f9b8811194237311ee064082cb5af6.jpg
ХАБАРОВСК, 20 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае в 2024 году по национальному проекту "Здравоохранение" построили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории, до конца декабря должны завершить строительство поликлиники, сообщает правительство региона. "Сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных и труднодоступных поселений региона удается благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". В 2024 крае построили семь ФАПов и две амбулатории, сейчас они находятся на этапе лицензирования, который должны завершить до 25 декабря", - говорится в сообщении краевого правительства. Отмечается, что с начала следующего года медицинская помощь станет ближе для жителей сел Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алян, Иннокентьевка, Софийск, Богородское, поселка Золотой. На завершающем этапе находится и строительство поликлиники, которая будет закреплена за больницей имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого, этап лицензирования в ней проведут в марте 2025 года. "Модульные конструкции значительно сокращают сроки строительства и логистику доставки материалов в труднодоступные поселения, при этом качество современных модульных зданий не уступает капитальным строениям. Таким образом решается вопрос доступности медицинской помощи населению, на который неоднократно обращал внимание губернатор края Дмитрий Демешин", - сообщает правительство региона. По данным минздрава края, возведение новых пунктов первичной медицинской помощи, их оснащение современным оборудованием позволит значительно повысить качество оказываемых медуслуг. Пациентов будут принимать в комфортных условиях. Ввод в строй этих объектов позволит оказывать населению своевременную и квалифицированную помощь. Новые объекты полностью укомплектованы кадрами. Проведены переговоры и заключены трудовые контракты со специалистами, предусмотренными штатным расписанием. Правительство региона информирует также, что в 2023 году введены в эксплуатацию ФАПы в селах Федоровка, Марусино, Восход, Харпичан, Кругликово, Шереметьево, поселках Решающий и Быстринск. Сдана пристройка шахты лифта к горбольнице имени профессора Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Детская краевая клиническая больница в краевом центре приросла инфекционным корпусом. В 2025 году работы в этом направлении продолжатся: в регионе будет реализована программа по поставке и монтажу 17 модульных конструкций. По 14 объектам контракты с подрядчиками уже заключены. В следующем году самым крупным объектом здравоохранения в модульном исполнении окажется поликлиника в городе Бикине для взрослого и детского населения на 300 человек в смену. Аукцион уже состоялся, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан, ведется проектирование поликлиники, заключили в краевом правительстве.
https://ria.ru/20241118/habarovsk-1984411259.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740467752_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_37bdde87a0f12c23a8b1fe40c08b07ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, дмитрий демешин, хабаровск
Хабаровский край, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Хабаровск

В Хабаровском крае в 2024 г по нацпроекту построили 7 ФАПов и 2 амбулатории

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФельдшерско-акушерский пункт
Фельдшерско-акушерский пункт - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Фельдшерско-акушерский пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 20 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае в 2024 году по национальному проекту "Здравоохранение" построили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории, до конца декабря должны завершить строительство поликлиники, сообщает правительство региона.
"Сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных и труднодоступных поселений региона удается благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". В 2024 крае построили семь ФАПов и две амбулатории, сейчас они находятся на этапе лицензирования, который должны завершить до 25 декабря", - говорится в сообщении краевого правительства.
Отмечается, что с начала следующего года медицинская помощь станет ближе для жителей сел Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алян, Иннокентьевка, Софийск, Богородское, поселка Золотой. На завершающем этапе находится и строительство поликлиники, которая будет закреплена за больницей имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого, этап лицензирования в ней проведут в марте 2025 года.
"Модульные конструкции значительно сокращают сроки строительства и логистику доставки материалов в труднодоступные поселения, при этом качество современных модульных зданий не уступает капитальным строениям. Таким образом решается вопрос доступности медицинской помощи населению, на который неоднократно обращал внимание губернатор края Дмитрий Демешин", - сообщает правительство региона.
По данным минздрава края, возведение новых пунктов первичной медицинской помощи, их оснащение современным оборудованием позволит значительно повысить качество оказываемых медуслуг. Пациентов будут принимать в комфортных условиях. Ввод в строй этих объектов позволит оказывать населению своевременную и квалифицированную помощь. Новые объекты полностью укомплектованы кадрами. Проведены переговоры и заключены трудовые контракты со специалистами, предусмотренными штатным расписанием.
Правительство региона информирует также, что в 2023 году введены в эксплуатацию ФАПы в селах Федоровка, Марусино, Восход, Харпичан, Кругликово, Шереметьево, поселках Решающий и Быстринск. Сдана пристройка шахты лифта к горбольнице имени профессора Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Детская краевая клиническая больница в краевом центре приросла инфекционным корпусом. В 2025 году работы в этом направлении продолжатся: в регионе будет реализована программа по поставке и монтажу 17 модульных конструкций. По 14 объектам контракты с подрядчиками уже заключены. В следующем году самым крупным объектом здравоохранения в модульном исполнении окажется поликлиника в городе Бикине для взрослого и детского населения на 300 человек в смену. Аукцион уже состоялся, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан, ведется проектирование поликлиники, заключили в краевом правительстве.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Демешин: Хабаровску выделят 235 млн руб на достройку набережной реки Амур
18 ноября, 15:35
 
Хабаровский крайХабаровский крайДмитрий ДемешинХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала