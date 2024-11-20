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В Европарламенте достигли соглашения по кандидатам в еврокомиссары - РИА Новости, 20.11.2024
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22:52 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/evroparlament-1984917475.html
В Европарламенте достигли соглашения по кандидатам в еврокомиссары
В Европарламенте достигли соглашения по кандидатам в еврокомиссары - РИА Новости, 20.11.2024
В Европарламенте достигли соглашения по кандидатам в еврокомиссары
Депутаты фракций большинства в Европарламенте в среду достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенным главой ЕК... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:52
2024-11-20T22:52
в мире
брюссель
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
жозеп боррель
европарламент
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты фракций большинства в Европарламенте в среду достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенным главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, это открывает путь к их утверждению на пленарной сессии в Страсбурге 27 ноября, сообщил бельгийский телеканал RTBF. "Лидеры Европейской народной партии, партии "Обновляя Европу" и социал-демократов поддержали всех предложенных кандидатов в еврокомиссары", - говорится в сообщении. В случае официального утверждения новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже 1 декабря. Европарламент 4 ноября приступил к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие пять лет. Депутаты в ходе специальных слушаний определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Как ожидается, избранная на второй срок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит полный список на специальных дебатах на пленарной сессии Европарламента, где должны будут утвердить этот список простым большинством голосов. В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности. Должность главы европейской дипломатии займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем. -0
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в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, жозеп боррель, европарламент, евросоюз
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Жозеп Боррель, Европарламент, Евросоюз
В Европарламенте достигли соглашения по кандидатам в еврокомиссары

RTBF: большинство в ЕП решили поддержать всех кандидатов в ЕК от фон дер Ляйен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты фракций большинства в Европарламенте в среду достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенным главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, это открывает путь к их утверждению на пленарной сессии в Страсбурге 27 ноября, сообщил бельгийский телеканал RTBF.
"Лидеры Европейской народной партии, партии "Обновляя Европу" и социал-демократов поддержали всех предложенных кандидатов в еврокомиссары", - говорится в сообщении.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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15 ноября, 13:17
В случае официального утверждения новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже 1 декабря.
Европарламент 4 ноября приступил к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие пять лет. Депутаты в ходе специальных слушаний определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям.
Как ожидается, избранная на второй срок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит полный список на специальных дебатах на пленарной сессии Европарламента, где должны будут утвердить этот список простым большинством голосов.
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В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США
14 ноября, 15:40
В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.
Должность главы европейской дипломатии займет представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем. -0
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В миреБрюссельУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласЖозеп БоррельЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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