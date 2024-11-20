https://ria.ru/20241120/erdogan-1984803796.html
Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии
Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии - РИА Новости, 20.11.2024
Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии
Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, находится в контакте с Россией по обстановке в регионе, заявил президент... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:12
2024-11-20T13:12
2024-11-20T13:18
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, находится в контакте с Россией по обстановке в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы готовы как к новой ситуации, которая возникнет в результате ухода американцев из Сирии, так и к нынешней реальности. Наша национальная безопасность превыше всего и стоит над всеми вопросами. В этой связи мы пытаемся переломить сложившуюся в Сирии атмосферу в пользу региона, проводя необходимые переговоры с Россией", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Рио-де-Жанейро с саммита G20.
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984699312.html
сша
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сша, сирия, турция, в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка
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Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии
Эрдоган: Турция готова к возможному уходу США из Сирии