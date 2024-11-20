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Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии - РИА Новости, 20.11.2024
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13:12 20.11.2024 (обновлено: 13:18 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/erdogan-1984803796.html
Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии
Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии - РИА Новости, 20.11.2024
Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии
Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, находится в контакте с Россией по обстановке в регионе, заявил президент... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:12
2024-11-20T13:18
сша
сирия
турция
в мире
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
большая двадцатка
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, находится в контакте с Россией по обстановке в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы готовы как к новой ситуации, которая возникнет в результате ухода американцев из Сирии, так и к нынешней реальности. Наша национальная безопасность превыше всего и стоит над всеми вопросами. В этой связи мы пытаемся переломить сложившуюся в Сирии атмосферу в пользу региона, проводя необходимые переговоры с Россией", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Рио-де-Жанейро с саммита G20.
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984699312.html
сша
сирия
турция
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сша, сирия, турция, в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка
США, Сирия, Турция, В мире, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Большая двадцатка
Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии

Эрдоган: Турция готова к возможному уходу США из Сирии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, находится в контакте с Россией по обстановке в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы готовы как к новой ситуации, которая возникнет в результате ухода американцев из Сирии, так и к нынешней реальности. Наша национальная безопасность превыше всего и стоит над всеми вопросами. В этой связи мы пытаемся переломить сложившуюся в Сирии атмосферу в пользу региона, проводя необходимые переговоры с Россией", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Рио-де-Жанейро с саммита G20.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эрдоган надеется на конструктивные шаги новой администрации США по Украине
19 ноября, 19:51
 
СШАСирияТурцияВ миреАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганБольшая двадцатка
 
 
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