https://ria.ru/20241120/erdogan-1984803796.html

Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии

Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии - РИА Новости, 20.11.2024

Эрдоган заявил о готовности к возможному уходу США из Сирии

Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, находится в контакте с Россией по обстановке в регионе, заявил президент... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:12

2024-11-20T13:12

2024-11-20T13:18

сша

сирия

турция

в мире

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

большая двадцатка

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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, находится в контакте с Россией по обстановке в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы готовы как к новой ситуации, которая возникнет в результате ухода американцев из Сирии, так и к нынешней реальности. Наша национальная безопасность превыше всего и стоит над всеми вопросами. В этой связи мы пытаемся переломить сложившуюся в Сирии атмосферу в пользу региона, проводя необходимые переговоры с Россией", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Рио-де-Жанейро с саммита G20.

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984699312.html

сша

сирия

турция

анкара (провинция)

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2024

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сша, сирия, турция, в мире, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка