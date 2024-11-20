https://ria.ru/20241120/effektivnost-1984731862.html

"Изменить ход войны": в США оценили эффективность ударов ATACMS

"Изменить ход войны": в США оценили эффективность ударов ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024

"Изменить ход войны": в США оценили эффективность ударов ATACMS

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для ударов вглубь территории России не окажет... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T04:59

2024-11-20T04:59

2024-11-20T07:42

украина

россия

сша

джо байден

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для ударов вглубь территории России не окажет влияние на ход конфликта, сообщает CNN.Как отмечает телеканал, существует много вопросов относительно эффективности применения этих ракет. Украина вряд ли сможет их эффективно применять из-за ограниченного количества ракет, которыми располагает, так как поставки ограничены."На самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны", — говорится в материале.При этом решение Байдена, подчеркивается в сюжете, затруднит усилия будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине."Избранный президент Дональд Трамп, возможно, думает, что сможет вести мирные переговоры, но в наследство ему достанется война, в которой ставки значительно выросли", — заключил он.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241120/peskov-1984730816.html

https://ria.ru/20241120/miny-1984730497.html

https://ria.ru/20241119/nato-1984709905.html

https://ria.ru/20241120/udar-1984726669.html

https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html

https://ria.ru/20241119/britaniya-1984709298.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато