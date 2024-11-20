https://ria.ru/20241120/economist-1984861991.html

Economist рассказал, когда начнутся переговоры по Украине

Economist рассказал, когда начнутся переговоры по Украине - РИА Новости, 20.11.2024

Economist рассказал, когда начнутся переговоры по Украине

Переговоры об окончании конфликта на Украине с высокой вероятностью начнутся в 2025 году и могут поспособствовать резкому сокращению интенсивности боев, пишет... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:21

2024-11-20T16:21

2024-11-20T16:21

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Переговоры об окончании конфликта на Украине с высокой вероятностью начнутся в 2025 году и могут поспособствовать резкому сокращению интенсивности боев, пишет британский журнал Economist в своем прогнозе на 2025 год. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. По оценкам журнала Economist, в 2025 году США и западные страны не смогут давать Киеву много вооружения и финансовых средств, из-за чего резко увеличат давление на украинские власти с целью вступить в переговоры с Россией. Как считает Economist, на время переговоров конфликт может оказаться в полузамороженном состоянии. "Сейчас представляется весьма вероятным, что обсуждение начнется в 2025 году. Когда оно будет, боевые действия могут резко пойти на спад, вплоть до прекращения огня", - говорится в материале издания. Журнал также добавляет, что из-за победы на президентских выборах США Дональда Трампа кажется вероятным, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие годы. Однако, по словам издания, Киев все равно может получить некоторую форму гарантии безопасности.

https://ria.ru/20241120/putin-1984790270.html

https://ria.ru/20241119/opros-1984612754.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины