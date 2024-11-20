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Эксперт оценил роль G20 в решении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.11.2024
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08:27 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/dvadtsatka-1984740661.html
Эксперт оценил роль G20 в решении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Эксперт оценил роль G20 в решении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.11.2024
Эксперт оценил роль G20 в решении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Основная функция G20 - экономическое сотрудничество, поэтому при обсуждении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке участники подчеркнули важность мирного... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:27
2024-11-20T08:27
в мире
украина
ближний восток
китай
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
светлана лукаш
большая двадцатка
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ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Основная функция G20 - экономическое сотрудничество, поэтому при обсуждении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке участники подчеркнули важность мирного урегулирования с помощью существующих международных механизмов, а не предлагали варианты непосредственного вмешательства в решение, заявил РИА Новости научный сотрудник Исследовательского института государственного управления Хуачжунского университета науки и технологии, научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн. “Основная функция G20 как платформы международного экономического сотрудничества заключается в том, чтобы содействовать экономическому росту и устойчивому развитию. Хотя геополитические конфликты оказывают значительное влияние на мировую экономику, G20 не является организацией, которая специализируется на вопросах безопасности. Поэтому при обсуждении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке участники саммита, скорее, подчеркивали важность мирного урегулирования вопросов с помощью существующих международных механизмов, чем непосредственное вмешательство в урегулирование конкретных конфликтов. Такая позиция схожа с основными принципами внешней политики Китая и отражает уважение к многополярности и международному праву”, - сказал Ван Пэн. По его словам, в своей речи председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что “Группа двадцати" должна поддерживать ООН и ее Совбез в том, чтобы они играли большую роль, а также поддерживать все усилия, направленные на мирное разрешение кризисов”. “Это говорит о том, что Китай выступает за мирное урегулирование международных споров с помощью многосторонних механизмов и подчеркивает центральную роль ООН в поддержании международного мира и безопасности”, - сказал эксперт. По мнению Ван Пэна, саммит G20 добился положительных результатов в продвижении сотрудничества в области глобального развития и реформы управления. “Что касается геополитических конфликтов, то тут саммит поставил на первый план мирное урегулирование с помощью многосторонних механизмов, что продемонстрировало уважение к международному порядку и правилам”, - сказал он. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что представители европейских стран на саммите G20 остались недовольны тем, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва решил досрочно завершить обсуждение украинского конфликта и выпустить коммюнике на день раньше. Кроме того, газета Financial Times сообщала, что ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом передумали из опасений сорвать принятие совместного документа. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявляла, что в этом году коллективный Запад потерпел существенное поражение на саммите. По ее словам, помимо того, что вопрос Украины намного мягче отражен в лидерской декларации, самым главным прорывом является согласование языка "Группы двадцати" по кризису на Ближнем Востоке. Саммит лидеров "двадцатки" проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20241119/g20-1984495520.html
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в мире, украина, ближний восток, китай, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, светлана лукаш, большая двадцатка, оон, саммит g20
В мире, Украина, Ближний Восток, Китай, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, ООН, Саммит G20
Эксперт оценил роль G20 в решении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Эксперт: G20 не специализируется на вопросах безопасности

© AP Photo / The New York Times/Eric LeeCаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / The New York Times/Eric Lee
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Основная функция G20 - экономическое сотрудничество, поэтому при обсуждении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке участники подчеркнули важность мирного урегулирования с помощью существующих международных механизмов, а не предлагали варианты непосредственного вмешательства в решение, заявил РИА Новости научный сотрудник Исследовательского института государственного управления Хуачжунского университета науки и технологии, научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн.
“Основная функция G20 как платформы международного экономического сотрудничества заключается в том, чтобы содействовать экономическому росту и устойчивому развитию. Хотя геополитические конфликты оказывают значительное влияние на мировую экономику, G20 не является организацией, которая специализируется на вопросах безопасности. Поэтому при обсуждении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке участники саммита, скорее, подчеркивали важность мирного урегулирования вопросов с помощью существующих международных механизмов, чем непосредственное вмешательство в урегулирование конкретных конфликтов. Такая позиция схожа с основными принципами внешней политики Китая и отражает уважение к многополярности и международному праву”, - сказал Ван Пэн.
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы
19 ноября, 02:34
По его словам, в своей речи председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что “Группа двадцати" должна поддерживать ООН и ее Совбез в том, чтобы они играли большую роль, а также поддерживать все усилия, направленные на мирное разрешение кризисов”.
“Это говорит о том, что Китай выступает за мирное урегулирование международных споров с помощью многосторонних механизмов и подчеркивает центральную роль ООН в поддержании международного мира и безопасности”, - сказал эксперт.
По мнению Ван Пэна, саммит G20 добился положительных результатов в продвижении сотрудничества в области глобального развития и реформы управления.
“Что касается геополитических конфликтов, то тут саммит поставил на первый план мирное урегулирование с помощью многосторонних механизмов, что продемонстрировало уважение к международному порядку и правилам”, - сказал он.
Саммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по вопросу Украины
19 ноября, 02:24
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что представители европейских стран на саммите G20 остались недовольны тем, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва решил досрочно завершить обсуждение украинского конфликта и выпустить коммюнике на день раньше. Кроме того, газета Financial Times сообщала, что ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом передумали из опасений сорвать принятие совместного документа.
Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявляла, что в этом году коллективный Запад потерпел существенное поражение на саммите. По ее словам, помимо того, что вопрос Украины намного мягче отражен в лидерской декларации, самым главным прорывом является согласование языка "Группы двадцати" по кризису на Ближнем Востоке.
Саммит лидеров "двадцатки" проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И во время встречи на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20
19 ноября, 06:42
 
В миреУкраинаБлижний ВостокКитайСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваСветлана ЛукашБольшая двадцаткаООНСаммит G20
 
 
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