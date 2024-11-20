https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html
Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 машин
Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 машин - РИА Новости, 20.11.2024
Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 машин
Авария с участием 11 автомобилей произошла на трассе во Владивостоке, где отмечается гололед, один человек пострадал, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T04:38
2024-11-20T04:38
2024-11-20T04:38
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Авария с участием 11 автомобилей произошла на трассе во Владивостоке, где отмечается гололед, один человек пострадал, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "В дежурное отделение полка ДПС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 11 автомобилей на участке автодороги "Де-Фриз-Седанка-Патрокл" в районе съезда "Дальхимпром". По предварительным данным, травмы получил один человек", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция предупреждает водителей, что на этом участке трассы – гололед. Также в Telegram-каналах сообщается о массовых ДТП из-за наледи на дорогах на мосту на остров Русский, на улице Фадеева и еще об одной аварии с участием нескольких машин в районе Седанки – также на трассе "Де-Фриз-Седанка-Патрокл". Позже в полиции журналистам добавили, что в аварии на мосту на остров Русский столкнулись шесть транспортных средств, по предварительным данным, пострадавших нет.
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русский (остров), происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приморский край
Русский (остров), Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Приморский край
Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 машин
Во Владивостоке из-за гололеда произошло ДТП с участием 11 машин
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Авария с участием 11 автомобилей произошла на трассе во Владивостоке, где отмечается гололед, один человек пострадал, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"В дежурное отделение полка ДПС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 11 автомобилей на участке автодороги "Де-Фриз-Седанка-Патрокл" в районе съезда "Дальхимпром". По предварительным данным, травмы получил один человек", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция предупреждает водителей, что на этом участке трассы – гололед.
Также в Telegram-каналах сообщается о массовых ДТП из-за наледи на дорогах на мосту на остров Русский
, на улице Фадеева и еще об одной аварии с участием нескольких машин в районе Седанки – также на трассе "Де-Фриз-Седанка-Патрокл".
Позже в полиции журналистам добавили, что в аварии на мосту на остров Русский столкнулись шесть транспортных средств, по предварительным данным, пострадавших нет.