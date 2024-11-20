https://ria.ru/20241120/dron-1984775291.html
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ ранен мирный житель
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 20.11.2024
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен в селе Безымено Грайворонского округа Белгородской области при взрыве украинского дрона во дворе частного дома, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:25
2024-11-20T11:25
2024-11-20T12:05
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Безымено Грайворонского округа Белгородской области при взрыве украинского дрона во дворе частного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Безымено Грайворонского округа беспилотник ВСУ сдетонировал во дворе частного домовладения. Ранен мирный житель. На попутном транспорте его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор отметил, что в результате атаки повреждено остекление дома и надворной постройки. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.
https://ria.ru/20241120/molokozavod-1984730009.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ ранен мирный житель
Гладков: в Безымено при детонации дрона ВСУ во дворе дома ранен мирный житель