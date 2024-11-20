https://ria.ru/20241120/dron-1984775291.html

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ ранен мирный житель

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 20.11.2024

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель ранен в селе Безымено Грайворонского округа Белгородской области при взрыве украинского дрона во дворе частного дома, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:25

2024-11-20T11:25

2024-11-20T12:05

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Безымено Грайворонского округа Белгородской области при взрыве украинского дрона во дворе частного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Безымено Грайворонского округа беспилотник ВСУ сдетонировал во дворе частного домовладения. Ранен мирный житель. На попутном транспорте его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор отметил, что в результате атаки повреждено остекление дома и надворной постройки. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.

https://ria.ru/20241120/molokozavod-1984730009.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков