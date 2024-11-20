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Эксперт предположил, что будет определять уточнение ядерной доктрины России - РИА Новости, 20.11.2024
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03:09 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/doktrina-1984728631.html
Эксперт предположил, что будет определять уточнение ядерной доктрины России
Эксперт предположил, что будет определять уточнение ядерной доктрины России - РИА Новости, 20.11.2024
Эксперт предположил, что будет определять уточнение ядерной доктрины России
Ядерная доктрина РФ будет обновляться в зависимости от внешних условий, в том числе от развития конфликта на Украине, заявил РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:09
2024-11-20T03:09
игорь коротченко
россия
украина
владимир путин
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ядерная доктрина РФ будет обновляться в зависимости от внешних условий, в том числе от развития конфликта на Украине, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее во вторник на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Документ носит комплексный характер, безусловно, он будет уточняться в зависимости от того, как будут меняться внешние условия, связанные в том числе с украинским кризисом, но теперь на доктринальном уровне мы четко зафиксировали, для себя в первую очередь, а также для внешнего мира, как и при каких обстоятельствах российское ядерное оружие может быть применено", - сказал Коротченко. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что обновленная ядерная доктрина России не содержит ничего такого, о чем бы на Западе не знали, Москва продолжает рассматривать ядерное оружие как инструмент для недопущения войны.
https://ria.ru/20241119/ssha-1984664139.html
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игорь коротченко, россия, украина, владимир путин, москва, сергей лавров
Игорь Коротченко, Россия, Украина, Владимир Путин, Москва, Сергей Лавров
Эксперт предположил, что будет определять уточнение ядерной доктрины России

Коротченко: ядерную доктрину РФ будут уточнять в зависимости от внешних условий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ядерная доктрина РФ будет обновляться в зависимости от внешних условий, в том числе от развития конфликта на Украине, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее во вторник на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
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"Документ носит комплексный характер, безусловно, он будет уточняться в зависимости от того, как будут меняться внешние условия, связанные в том числе с украинским кризисом, но теперь на доктринальном уровне мы четко зафиксировали, для себя в первую очередь, а также для внешнего мира, как и при каких обстоятельствах российское ядерное оружие может быть применено", - сказал Коротченко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что обновленная ядерная доктрина России не содержит ничего такого, о чем бы на Западе не знали, Москва продолжает рассматривать ядерное оружие как инструмент для недопущения войны.
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