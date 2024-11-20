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В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов - РИА Новости, 20.11.2024
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Туризм
 
06:08 20.11.2024 (обновлено: 08:07 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/direktortssr-1984734180.html
В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов
В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов - РИА Новости, 20.11.2024
В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов
Россия способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья, заявила РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T06:08
2024-11-20T08:07
туризм
россия
турция
закавказье
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Россия способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья, заявила РИА Новости директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова. Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, заявила ранее Максутова. "С 14 по 17 ноября делегация Центра развития международного туризма ЦСР и экспоненты из 7 регионов России принимали участие в выставке Travel Expo Ankara под единым стендом Discover Russia. В ходе мероприятия мы зафиксировали живой интерес к поездкам в Россию среди турецкой аудитории. Есть спрос на экологический, экстремальный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и образовательный туризм в нашей стране", - отметила собеседник агентства. По её словам, особое внимание привлекли возможности для посещения тех регионов России, где большинство населения исповедует ислам. "Это Татарстан и республики Северного Кавказа – Адыгея и Чечня, с которыми у Турции благодаря наличию многочисленной черкесской диаспоры налажены прочные гуманитарные контакты. Можно констатировать, что Россия вполне способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья. Наращиванию въездного турпотока будут способствовать практические контакты, которые нам удалось установить в ходе выставки. Так, договорились об организации взаимных бизнес-миссий и проведении ознакомительных туров в регионы России с представителями Ассоциации туроператоров Турции, Управления по туризму и Торгово-промышленной палаты Анкары и Федерации отелей Турции. Рассчитываем, что такие мероприятия помогут открыть все разнообразие туристических возможностей, которые Россия может предложить турецким гостям", - сказала Максутова.
https://ria.ru/20241108/vino-1982643386.html
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россия, турция, закавказье
Туризм, Россия, Турция, Закавказье
В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов

Директор Центра по туризму в ЦСР: турецких туристов интересуют поездки в Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа Красной площади в Москве
На Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Россия способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья, заявила РИА Новости директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова.
Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, заявила ранее Максутова.
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"С 14 по 17 ноября делегация Центра развития международного туризма ЦСР и экспоненты из 7 регионов России принимали участие в выставке Travel Expo Ankara под единым стендом Discover Russia. В ходе мероприятия мы зафиксировали живой интерес к поездкам в Россию среди турецкой аудитории. Есть спрос на экологический, экстремальный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и образовательный туризм в нашей стране", - отметила собеседник агентства.
По её словам, особое внимание привлекли возможности для посещения тех регионов России, где большинство населения исповедует ислам.
"Это Татарстан и республики Северного Кавказа – Адыгея и Чечня, с которыми у Турции благодаря наличию многочисленной черкесской диаспоры налажены прочные гуманитарные контакты. Можно констатировать, что Россия вполне способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья. Наращиванию въездного турпотока будут способствовать практические контакты, которые нам удалось установить в ходе выставки. Так, договорились об организации взаимных бизнес-миссий и проведении ознакомительных туров в регионы России с представителями Ассоциации туроператоров Турции, Управления по туризму и Торгово-промышленной палаты Анкары и Федерации отелей Турции. Рассчитываем, что такие мероприятия помогут открыть все разнообразие туристических возможностей, которые Россия может предложить турецким гостям", - сказала Максутова.
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