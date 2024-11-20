https://ria.ru/20241120/direktortssr-1984734180.html

В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов

В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов - РИА Новости, 20.11.2024

В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов

Россия способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья, заявила РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T06:08

2024-11-20T06:08

2024-11-20T08:07

туризм

россия

турция

закавказье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979541201_0:280:3027:1983_1920x0_80_0_0_96fc1ea39233b0192b397756c7a5594d.jpg

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Россия способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья, заявила РИА Новости директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова. Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, заявила ранее Максутова. "С 14 по 17 ноября делегация Центра развития международного туризма ЦСР и экспоненты из 7 регионов России принимали участие в выставке Travel Expo Ankara под единым стендом Discover Russia. В ходе мероприятия мы зафиксировали живой интерес к поездкам в Россию среди турецкой аудитории. Есть спрос на экологический, экстремальный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и образовательный туризм в нашей стране", - отметила собеседник агентства. По её словам, особое внимание привлекли возможности для посещения тех регионов России, где большинство населения исповедует ислам. "Это Татарстан и республики Северного Кавказа – Адыгея и Чечня, с которыми у Турции благодаря наличию многочисленной черкесской диаспоры налажены прочные гуманитарные контакты. Можно констатировать, что Россия вполне способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья. Наращиванию въездного турпотока будут способствовать практические контакты, которые нам удалось установить в ходе выставки. Так, договорились об организации взаимных бизнес-миссий и проведении ознакомительных туров в регионы России с представителями Ассоциации туроператоров Турции, Управления по туризму и Торгово-промышленной палаты Анкары и Федерации отелей Турции. Рассчитываем, что такие мероприятия помогут открыть все разнообразие туристических возможностей, которые Россия может предложить турецким гостям", - сказала Максутова.

https://ria.ru/20241108/vino-1982643386.html

https://ria.ru/20241020/putin-1979016804.html

россия

турция

закавказье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, закавказье