В ЦСР рассказали, чем Россия привлекает турецких туристов
Директор Центра по туризму в ЦСР: турецких туристов интересуют поездки в Россию
На Красной площади в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Россия способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья, заявила РИА Новости директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова.
Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, заявила ранее Максутова.
"С 14 по 17 ноября делегация Центра развития международного туризма ЦСР и экспоненты из 7 регионов России принимали участие в выставке Travel Expo Ankara под единым стендом Discover Russia. В ходе мероприятия мы зафиксировали живой интерес к поездкам в Россию среди турецкой аудитории. Есть спрос на экологический, экстремальный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и образовательный туризм в нашей стране", - отметила собеседник агентства.
По её словам, особое внимание привлекли возможности для посещения тех регионов России, где большинство населения исповедует ислам.
"Это Татарстан и республики Северного Кавказа – Адыгея и Чечня, с которыми у Турции благодаря наличию многочисленной черкесской диаспоры налажены прочные гуманитарные контакты. Можно констатировать, что Россия вполне способна составить конкуренцию за турецкого туриста таким традиционным для него направлениям, как страны Балкан и Закавказья. Наращиванию въездного турпотока будут способствовать практические контакты, которые нам удалось установить в ходе выставки. Так, договорились об организации взаимных бизнес-миссий и проведении ознакомительных туров в регионы России с представителями Ассоциации туроператоров Турции, Управления по туризму и Торгово-промышленной палаты Анкары и Федерации отелей Турции. Рассчитываем, что такие мероприятия помогут открыть все разнообразие туристических возможностей, которые Россия может предложить турецким гостям", - сказала Максутова.
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