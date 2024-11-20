https://ria.ru/20241120/deti-1984810059.html

Поддержка семей с детьми является приоритетом в бюджете Приангарья

Поддержка семей с детьми является приоритетом в бюджете Приангарья - РИА Новости, 20.11.2024

Поддержка семей с детьми является приоритетом в бюджете Приангарья

Финансирование социальной сферы в бюджете Иркутской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов составляет порядка 68%, приоритетное внимание... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:23

2024-11-20T13:23

2024-11-20T13:23

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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Финансирование социальной сферы в бюджете Иркутской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов составляет порядка 68%, приоритетное внимание уделено поддержке семей с детьми, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На сессии регионального парламента в первом чтении принят проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Доходы областного бюджета на 2025 год запланированы в сумме 260,6 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 256,3 миллиарда рублей, расходы – в сумме 285,9 миллиарда рублей. Законопроект прошел обсуждение на заседаниях всех комитетов и комиссий законодательного собрания. Финансирование расходов в предстоящем трехлетнем цикле предусмотрено в рамках исполнения 26 государственных программ Иркутской области, структура которых с 2025 года сформирована с учетом старта новых национальных проектов. "Ключевыми приоритетами определены социальное благополучие жителей Иркутской области, достижение национальных целей развития через реализацию региональных проектов и укрепление инфраструктуры региона. В структуре расходов областного бюджета финансирование социальной сферы традиционно составляет порядка 68%. Большое внимание уделено поддержке семей с детьми", - сообщил Игорь Кобзев. Это единовременные пособия и выплаты при рождении ребенка, областной материнский капитал, средства на подготовку к школе и бесплатное питание в школах, другие меры поддержки, которые в целом в Иркутской области получают более 185 тысяч семей, воспитывающих 265 тысяч детей. Расходы на выплаты семьям с детьми с учетом средств Социального фонда России в 2025 году в Иркутской области составят почти 45 миллиардов рублей, в 2026 и 2027 годах – более 50 миллиардов рублей. Важной частью социальных расходов также являются средства, направляемые на поддержку жителей региона, выполняющих задачи в рамках СВО, а также их семей. Только в 2025 году на эти цели запланировано почти 1,8 миллиарда рублей. Помимо выплат при заключении контракта военнослужащие получают различные льготы, связанные с образованием и оздоровлением детей, обеспечением их питанием в образовательных организациях и многие другие. На рассмотрении регионального парламента находится закон о выплате 300 тысяч рублей ветеранам СВО, имеющим боевые заслуги, взамен бесплатного выделения земельного участка. Он уже принят в первом чтении. Поддержка муниципальных образований Иркутской области так же продолжает оставаться в числе приоритетов. В местные бюджеты планируется направить в 2025 году более 108 миллиардов рублей, в плановом периоде 2026 и 2027 годов – свыше 198 миллиардов рублей. Дополнительные доходы в 2025 году появятся у территорий региона, которые были преобразованы в муниципальные округа.

https://ria.ru/20241119/kobzev-1984568280.html

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иркутская область, россия, игорь кобзев, семья