https://ria.ru/20241120/demeshin-1984745331.html

Более 15 тысяч туристов посетили "Утес" в Хабаровске после реконструкции

Более 15 тысяч туристов посетили "Утес" в Хабаровске после реконструкции - РИА Новости, 20.11.2024

Более 15 тысяч туристов посетили "Утес" в Хабаровске после реконструкции

Более 15 тысяч человек посетили визит-центр "Утес" в Хабаровске за три месяца после реконструкции, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:08

2024-11-20T09:08

2024-11-20T12:03

хабаровский край

дмитрий демешин

хабаровск

амур (река)

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ХАБАРОВСК, 20 ноя - РИА Новости. Более 15 тысяч человек посетили визит-центр "Утес" в Хабаровске за три месяца после реконструкции, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Здание на Амурском утесе было построено в годы Великой Отечественной войны. Последняя реконструкция проходила в 1999 году. В 2019-м объект закрыли из-за аварийного состояния. Реставрация началась в 2024 году, ее стоимость составила около 34 миллионов рублей, сообщало краевое правительство. Памятник культуры краевого значения был торжественно открыт после масштабной реконструкции 1 сентября. По поручению Демешина ремонт был завершен к началу нового учебного года. "Больше 15 тысяч человек смогли побывать в новом визит-центре на Амурском утёсе менее чем за три месяца! Именно вы сами, жители нашего края, решали, что должно быть здесь после ремонта, и выбрали такую концепцию", - написал Демешин в Telegram-канале. Глава региона отметил, что в обновленном здании, откуда открывается панорамный вид на реку Амур, можно узнать об истории региона, достопримечательностях, записаться на экскурсии и принять участие в мастер-классах. Надев VR-очки, каждый желающий может увидеть Шантары, пройти по Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу или улицам Хабаровска. Амурский утёс - теперь ещё и площадка для тематических выставок. Первыми открылись экспозиция музея имени Н.И. Гродекова "Хабаровский край. Герои прошлого и настоящего" и выставка спортивных достижений региона. По данным министра туризма края Екатерины Пунтус, в дальнейшем планируется устраивать месяц того или иного направления развития региона в виде экспозиций. Например, месяц промышленности, сельского хозяйства и так далее. "Новый туристический и в большой мере образовательный проект - наглядный пример консолидации наших усилий. Это не просто восстановленный памятник. Это памятник культуры, который вобрал в себя новые мысли, движение Хабаровского края к развитию. Благодаря экспозициям мы видим движение в спорте, культуре и туризме. А самое главное – заинтересованность людей", - заключил губернатор. Решение о создании визит-центра было принято с учетом мнения жителей региона. Для этого по поручению Демешина был проведен опрос, по результатам которого большинство проголосовало за туристический объект. По данным зампреда краевого правительства по вопросам строительства Керима Сунгурова, в ходе реконструкции особое внимание уделили водоотведению. Вокруг всего здания была сделана дренажная сетка, обновлены подземные коммуникации, по всей высоте выполнена гидроизоляция конструкций. Также полностью отремонтированы внутренние помещения, фасад, смотровая площадка, выполнено благоустройство территории. При проектировании внутреннего наполнения визит-центра минтуризма края учитывались лучшие российские практики, в том числе работа "Дворца-замка "Ласточкино гнездо" в Крыму.

https://ria.ru/20241120/fap-1984738931.html

хабаровск

амур (река)

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дмитрий демешин, хабаровск, амур (река)