https://ria.ru/20241120/chuvashiya-1984904049.html

Чувашию признали одним из лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Чувашию признали одним из лидеров по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 20.11.2024

Чувашию признали одним из лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Чувашскую Республику признали одним из лидеров по реализации объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги"; так, в этом году в регионе... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:36

2024-11-20T19:36

2024-11-20T19:36

чувашская республика (чувашия)

россия

чебоксары

олег николаев (политик)

марат хуснуллин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Чувашскую Республику признали одним из лидеров по реализации объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги"; так, в этом году в регионе проведены работы на 50 объектах общей протяженностью 78 километров, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Чувашии Олег Николаев получил на полях "Транспортной недели – 2024" диплом за высокие показатели качества реализации объектов национального проекта из рук вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. "В 2024 году в республике в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" проведены работы на 50 объектах общей протяженностью 78 километров, в эксплуатацию введено четыре моста (Октябрьский в Чебоксарах, мост через реку Киря в Ибресинском округе, мост через реку Сорма в Аликовском округе и мост через реку Большой Аниш в Мариинско-Посадском округе)", - заявил Николаев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на эти цели было выделено 3,8 миллиарда рублей. Все строительно-монтажные работы завершены, и в настоящее время осуществляется приемка выполненных работ. За время реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги, с 2019 года, в Чувашии отремонтировано более 630 километров дорог, выполнено устройство 87 километров наружного освещения, отремонтировано 23 мостовых сооружений протяженностью около 1,9 тысячи погонных метров. Следующим нацпроектом в России с 2025 года станет "Инфраструктура для жизни". В его рамках продолжатся масштабные работы по модернизации и расширению сети автомобильных дорог, говорится в сообщении. К 2030 году доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составит не менее 85%, опорной сети автомобильных дорог в нормативе - 85%, дорог регионального или межмуниципального значения - не менее 60%. На данный момент опорная сеть автомобильных дорог в Чувашской Республике составляет около 740 километров, из которых 50% находятся в нормативном состоянии. "Наиболее значимыми для республики являются опорная сеть автомобильных дорог, дорог в границах Чебоксарской агломерации, капитальный ремонт и ремонт которых будет осуществляется в приоритетном порядке. Чувашская Республика одна из первых разработала мастер-план Чебоксарской агломерации, которой охватывается 7 ключевых направлений, включая развитие транспортной инфраструктуры", - заключил глава региона.

https://ria.ru/20241119/chuvashiya-1984600850.html

https://ria.ru/20241112/chuvashiya-1983334373.html

чувашская республика (чувашия)

россия

чебоксары

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чувашская республика (чувашия), россия, чебоксары, олег николаев (политик), марат хуснуллин