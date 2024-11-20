https://ria.ru/20241120/chekhiya-1984723205.html

Опрос показал число чехов, готовых защищать свою страну в случае угрозы

Опрос показал число чехов, готовых защищать свою страну в случае угрозы - РИА Новости, 20.11.2024

Опрос показал число чехов, готовых защищать свою страну в случае угрозы

Четыре пятых граждан Чехии полагает, что в Европе становится менее безопасно, две трети опасаются эскалации конфликта на Украине за ее пределы, но при этом... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T00:58

2024-11-20T00:58

2024-11-20T00:58

нато

чехия

украина

европа

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ПРАГА, 20 ноя – РИА Новости. Четыре пятых граждан Чехии полагает, что в Европе становится менее безопасно, две трети опасаются эскалации конфликта на Украине за ее пределы, но при этом более половины чехов не готовы защищать свою страну, свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством NMS Market Research, его результаты опубликованы во вторник. "Опрос агентства NMS Market Research "Память нации" показал, что четыре пятых чехов считают, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась в результате войны на Украине. Две трети респондентов опасаются эскалации конфликта за пределы Украины. Но особенно настораживает тот факт, что более половины граждан Чехии не имели бы охоты защищать, в случае необходимости, свою страну. Лишь двое из десяти респондентов положительно оценивают текущую военную готовность Чехии. При этом только 29% опрошенных готовы участвовать в обороне страны, еще 19% не могут точно на это ответить", - говорится в комментарии агентства NMS Market Research к результатам исследования. При этом респонденты, представляющие оппозицию, в пять раз более негативно относятся к помощи Украине со стороны Чехии, и менее готовы защищать свою страну, чем сторонники партий правящей праволиберальной коалиции. При этом 67% опрошенных, независимо от поддержки конкретных политических сил, полагают, что членство в НАТО повышает безопасность республики. Такая же доля респондентов считает, что Чехия должна вмешаться военным путем в ситуацию, при которой какая-либо из стран-членов альянса окажется под угрозой. Две трети граждан республики верят и в обратное – то есть, поддержку со стороны стран НАТО при возникновении опасности для Чехии. Эскалации конфликта на Украине опасаются 94% участников исследования, в частности, большая часть людей в возрасте до 24 лет. Сомнения в необходимости дальнейшей поддержки Украины существуют у людей с небольшим уровнем образования и менее мобильных. Более половины опрошенных не хотят активизации участия стран НАТО в конфликте. Около 65% респондентов были бы согласны с введением обязательной воинской повинности, отмененной в стране 20 лет назад. Данное исследование было проведено агентством NMS Market Research в течение ноября, в нем приняла участие одна тысяча человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.

https://ria.ru/20241112/chekhiya-1983204919.html

https://ria.ru/20241119/chekhiya-1984607011.html

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нато, чехия, украина, европа