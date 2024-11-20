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В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984741089.html
В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал
В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 20.11.2024
В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал
Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:33
2024-11-20T08:33
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона отметил, что за вторник было уничтожено 60 украинских беспилотников, за ночь перехвачены еще два. "Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - написал Богомаз в Telegram-канале.
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брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал

Губернатор Богомаз: пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области нет

© Фото : Брянская городская администрация/TelegramПоследствия атаки украинского БПЛА на жилой дом в Брянске
Последствия атаки украинского БПЛА на жилой дом в Брянске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Брянская городская администрация/Telegram
Последствия атаки украинского БПЛА на жилой дом в Брянске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что за вторник было уничтожено 60 украинских беспилотников, за ночь перехвачены еще два.
"Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - написал Богомаз в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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