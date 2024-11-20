https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984741089.html
В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал
В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 20.11.2024
В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал
Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:33
2024-11-20T08:33
2024-11-20T08:33
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона отметил, что за вторник было уничтожено 60 украинских беспилотников, за ночь перехвачены еще два. "Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240628/bpla-1955998968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал
Губернатор Богомаз: пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области нет