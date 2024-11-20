https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984741089.html

В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал

В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 20.11.2024

В Брянской области во время атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал

Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:33

2024-11-20T08:33

2024-11-20T08:33

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона отметил, что за вторник было уничтожено 60 украинских беспилотников, за ночь перехвачены еще два. "Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240628/bpla-1955998968.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, происшествия