https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984737424.html
В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА
В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА
Шесть украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:35
2024-11-20T07:35
2024-11-20T07:35
специальная военная операция на украине
самарская область
вячеслав федорищев
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем", - написал он в Telegram-канале.
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самарская область, вячеслав федорищев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Происшествия
В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА
Губернатор Федорищев: ПВО сбила в Самарской области шесть БПЛА ВСУ