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В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984737424.html
В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА
В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА
Шесть украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:35
2024-11-20T07:35
специальная военная операция на украине
самарская область
вячеслав федорищев
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984730637.html
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самарская область, вячеслав федорищев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Происшествия
В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА

Губернатор Федорищев: ПВО сбила в Самарской области шесть БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьВячеслав ФедорищевПроисшествия
 
 
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