https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984737424.html

В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА

В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024

В Самарской области уничтожили шесть украинских БПЛА

Шесть украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T07:35

2024-11-20T07:35

2024-11-20T07:35

специальная военная операция на украине

самарская область

вячеслав федорищев

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены шесть БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984730637.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев, происшествия