https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984735897.html

В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА

В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024

В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА

Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника в среду ночью в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T06:58

2024-11-20T06:58

2024-11-20T07:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника в среду ночью в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Этой ночью Орловская область вновь была атакована противником — на территории нашего региона силами ПВО сбиты четыре вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы.

https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984638464.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, происшествия