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В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 20.11.2024 (обновлено: 07:00 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984735897.html
В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА
В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА
Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника в среду ночью в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T06:58
2024-11-20T07:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника в среду ночью в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Этой ночью Орловская область вновь была атакована противником — на территории нашего региона силами ПВО сбиты четыре вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы.
https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984638464.html
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА

Губернатор Клычков: в Орловской области ночью сбили четыре БПЛА ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10"
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника в среду ночью в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Этой ночью Орловская область вновь была атакована противником — на территории нашего региона силами ПВО сбиты четыре вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
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Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковПроисшествия
 
 
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