https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984735897.html
В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА
В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА
Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника в среду ночью в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T06:58
2024-11-20T06:58
2024-11-20T07:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 4 беспилотника в среду ночью в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Этой ночью Орловская область вновь была атакована противником — на территории нашего региона силами ПВО сбиты четыре вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы.
https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984638464.html
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области ночью сбили четыре украинских БПЛА
Губернатор Клычков: в Орловской области ночью сбили четыре БПЛА ВСУ