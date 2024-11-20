https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984728762.html

ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников

ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024

ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников

Пять украинских БПЛА были сбиты ВКС РФ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T03:10

2024-11-20T03:10

2024-11-20T03:16

специальная военная операция на украине

россия

смоленская область

воздушно-космические силы россии

василий анохин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пять украинских БПЛА были сбиты ВКС РФ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами министерства обороны России были сбиты 5 украинских БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.Анохин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984726466.html

россия

смоленская область

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2024

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россия, смоленская область, воздушно-космические силы россии, василий анохин