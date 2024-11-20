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ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:10 20.11.2024 (обновлено: 03:16 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984728762.html
ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников
ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024
ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников
Пять украинских БПЛА были сбиты ВКС РФ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:10
2024-11-20T03:16
специальная военная операция на украине
россия
смоленская область
воздушно-космические силы россии
василий анохин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пять украинских БПЛА были сбиты ВКС РФ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами министерства обороны России были сбиты 5 украинских БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.Анохин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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россия
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россия, смоленская область, воздушно-космические силы россии, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Смоленская область, Воздушно-космические силы России, Василий Анохин
ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников

Губернатор Анохин: ВКС сбили над Смоленской областью пять БПЛА ВСУ

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пять украинских БПЛА были сбиты ВКС РФ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами министерства обороны России были сбиты 5 украинских БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
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Анохин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСмоленская областьВоздушно-космические силы РоссииВасилий Анохин
 
 
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