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ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников
ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников - РИА Новости, 20.11.2024
ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников
Пять украинских БПЛА были сбиты ВКС РФ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:10
2024-11-20T03:10
2024-11-20T03:16
специальная военная операция на украине
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смоленская область
воздушно-космические силы россии
василий анохин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пять украинских БПЛА были сбиты ВКС РФ над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами министерства обороны России были сбиты 5 украинских БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.Анохин отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984726466.html
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россия, смоленская область, воздушно-космические силы россии, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Смоленская область, Воздушно-космические силы России, Василий Анохин
ВКС сбили над Смоленской областью пять беспилотников
Губернатор Анохин: ВКС сбили над Смоленской областью пять БПЛА ВСУ